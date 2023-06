Οι ΗΠΑ επικράτησαν κατά κράτος του Μεξικού που είχε βασικό τον Ορμπελίν Πινέδα, σε ένα επεισοδιακό ματς που στιγματίστηκε από δύο συρράξεις μεταξύ παικτών και συνολικά τέσσερις αποβολές.

Σε «ροντέο» εξελίχθηκε ο ημιτελικός του Nations League της CONCACAF ανάμεσα στις παραδοσιακές αντιπάλους, ΗΠΑ και Μεξικό.

Η Team USA πανηγύρισε τη νίκη με το εμφατικό 3-0 απέναντι στην ομάδα του βασικού, Ορμπελίν Πινέδα (έγινε αλλαγή στο 83') και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναμά, αλλά το αποτέλεσμα πέρασα στα... ψιλά μετά από όσα συνέβησαν στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ξύλο, βροχή αντικειμένων σε κάθε ευκαιρία από τους οπαδούς στο στάδιο του Λας Βέγκας, τέσσερις αποβολές και μια... σκισμένη φανέλα ήταν ο πρόχειρος απολογισμός, σε ένα ματς που σύμφωνα με Αμερικανούς δημοσιογράφους ολοκληρώθηκε πριν παιχτούν τα λεπτά των καθυστερήσεων λόγω ομοφοβικών συνθημάτων από την εξέδρα των Μεξικανών.

Η ένταση χτιζόταν σταδιακά σε όλο το ματς και η πρώτη «έκρηξη» επήλθε στο 69ο λεπτό, με αφορμή την αντιαθλητική κλωτσιά του Μοντές στον Μπαλογκάν. Αμέσως οι Αμερικανοί ζήτησαν τα ρέστα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια, με τους ΜακΚένι και Μούσα να επιτίθενται στον Μοντές. Με τον Πινέδα αμέτοχο πίσω από το «κουβάρι» των παικτών και ορισμένους συμπαίκτες του να αντεπιτίθενται, ο ρέφερι έδειξε χωρίς δεύτερη σκέψη την κόκκινη κάρτα στον Μοντές αλλά και στον ΜακΚένι, ο οποίος, αποχώρησε φιλώντας τη φανέλα που του έσκισε ο Χόρχε Σάντσεθ.

Red cards. Clashes. Ripped shirts. Just another day in USA vs. Mexico.



CHAOS ⚔️



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/K188dLDjJB