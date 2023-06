Κοντά στην επιστροφή του στη Σέλτικ μετά από τέσσερα χρόνια βρίσκεται ο Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Μια «ανάσα» από την επιστροφή του στη Σκωτία και τη Σέλτικ φαίνεται πως βρίσκεται ο Μπρένταν Ρότζερς, με τον πρώην τεχνικό της Λέστερ να βρίσκεται σε διαπραγματέυσεις με την ομάδα από τη Γλασκώβη.

Υπενθυμίζουμε πως ο 50χρονος coach βρισκόταν στο «Σέλτικ Παρκ» για τρία χρόνια, από το Μάιο του 2016 μέχρι και το 2019, κατακτώντας επτά τίτλους με τους Καθολικούς.

Ο Ρότζερς φαίνεται να είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Άγγελο Ποστέκογλου ο οποίος υπέγραψε στην Τότεναμ και άφησε την πρωταθλήτρια Σέλτικ με την οποία τερμάτισε με 99 βαθμούς στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

