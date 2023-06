Μετά από δύο χρόνια μάχης με τον καρκίνο ο πρώην αμυντικός της Λετονίας Γκιντς Φρεϊμάνις, «έφυγε» απ' τη ζωή σε ηλικία 38 ετών.

Ο πρώην διεθνής Λετονός Γκιντς Φρεϊμάνις πέθανε σε ηλικία μόλις 38 ετών μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο.Τον Οκτώβριο του 2021, ο Φρεϊμάνις διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος σε 4ο στάδιο. Οι γιατροί βρίσκουν μεταστάσεις στο ήπαρ, τους πνεύμονες και τα νεφρά. Όπως είναι λογικό προχωράει άμεσα σε «συνταξιοδότηση» και ξεκινά να μάχεται για τη ζωή του. Η χειρουργική επέμβαση και η χημειοθεραπεία πάνε καλά. Μέχρι να βρεθούν μεταστάσεις στον εγκέφαλο τον Ιανουάριο του 2022. Ο Φρεϊμάνις πέθανε τη Δευτέρα (05/06) σε ηλικία 38 ετών από επιπλοκές της νόσου.

Sudden Death - Ex-national player Gints Freimanis - died suddenly

skin cancer - 38 years old



