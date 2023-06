Ραγδαίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, με την PIF που ελέγχει τη Νιούκαστλ να προχωρά και στην εξαγορά των τεσσάρων μεγάλων συλλόγων της ασιατικής χώρας.

Το ποδοσφαιρικό τοπίο στη Σαουδική Αραβία επιχειρεί να αλλάξει η πανίσχυρη PIF, η οποία προχώρησε στην εξαγορά του Big-4 της ασιατικής χώρας! Ο λόγος για την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά, αλλά και τις Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί που με τη σειρά τους έχουν μεγαλόπνοα σχέδια για μεταγραφές αστέρων μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, οι εν λόγω ομάδες αναμένεται να μετατραπούν σε εταιρείες σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο ύστερα θα κατέχει το 75% του κάθε συλλόγου, ενώ το υπόλοιπο 25% θα ανήκει σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Η εξαγορά του Big-4 από την PIF έρχεται σε πλήρη συνάρτηση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιχορήγηση ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας προς το εγχώριο πρωτάθλημα με γνώμονα την ραγδαία ανάπτυξή του.

Ήδη μάλιστα ακούγονται όλο και περισσότερα τρανταχτά ονόματα που θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο διάστημα στην ασιατική χώρα, με περιπτώσεις όπως εκείνες των Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Ράμος, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ενγκολό Καντέ να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Όπως φαίνεται λοιπόν η εξαγορά της Νιούκαστλ πίσω στο 2021 ήταν μόνο η αρχή του ντόμινο από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι με βαρβάτες οικονομικά κινήσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν την ποδοσφαιρική ελίτ με και με τον στόχο της συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ 2030 να παραμένει στον ορίζοντα.

As part of today’s announcement of the Sports Clubs Investment and Privatization Project, four Saudi clubs – Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, and Al Hilal – have been transformed into companies, each of which is owned by #PIF and non-profit foundations for each club. pic.twitter.com/TNZcbIniUE