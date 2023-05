Ο αρχηγός της Λούτον Τομ Λόκιερ πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League από το νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του τελικού των πλέι οφ.

Ο αρχηγός της Λούτον Τομ Λόκιερ πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του τελικού των πλέι οφ. Ο captain των Hatters νοσηλεύτηκε μετά την κατάρρευσή του στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Κόβεντρι στο Γουέμπλεϊ.

Ο 28χρονος έτρεχε προς την εστία του όταν έπεσε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο να τρέχει αμέσως στο σημείο. Ο διεθνής Ουαλός αποχώρησε με μάσκα οξυγόνου, έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του γηπέδου, όπου τον συνόδευσαν οι γονείς του, κι ύστερα σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Βόρειο Λονδίνο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Λούτον έγραψε σχετικά με το συμβάν στο twitter: «Είμαστε σε θέση να αναφέρουμε ότι μετά την κατάρρευση του στον αγωνιστικό χώρο, ο Tom Lockyer μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ανταποκρίνεται και μιλάει με την οικογένειά του, η οποία είναι μαζί του. Είμαστε όλοι μαζί σου, Λοκς»

Ο Λόκιερ πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Λούτον στην ημιτελική νίκη επί της Σάντερλαντ νωρίτερα αυτό το μήνα και αναδείχθηκε επίσης παίκτης της σεζόν για τον σύλλογο. Μπορεί να μην ήταν εκεί, με τους συμπαίκτες του, στη στιγμή της μεγάλης λύτρωσης όπως πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League από το νοσοκομείο. Ο πατέρας του, Στιβ, μοιράστηκε μια φωτογραφία του γιου του να απολαμβάνει τη στιγμή που η Λούτον επισφράγισε την μεγάλη της επιστροφή.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το τρόπαιο, οι παίκτες της Λούτον κρατούσαν τη φανέλα του Λόκιερ ψηλά και απέτισαν φόρο τιμής στον αρχηγό τους και τις προσπάθειές του τη φετινή σεζόν στις συνεντεύξεις τους μετά τον αγώνα. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Λούτον, Ρομπ Έντουαρντς, δάκρυσε και παραδέχθηκε, παρά την άνοδο, ότι η προτεραιότητά του επικεντρώνεται σην υγεία του Λόκιερ.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής, το μόνο πράγμα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι ο Τομ Λόκιερ. Ήταν εκπληκτικός για εμάς αυτή τη σεζόν και η υγεία του είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα, πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο, πιο σημαντικό από αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλούσατε είναι σπουδαία, αλλά δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Μερικά από τα παιδιά έχουν μιλήσει μαζί του. Εκεί βρίσκεται το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ένιωσα λίγο λάθος να πανηγυρίσω εκείνη τη στιγμή, απλά ένιωσα συγκινημένος»!

🗣️ "I don't care right now until he's alright."



Luton Town boss Rob Edwards says he felt wrong to celebrate after what happened to Tom Lockyer during the match 😓 pic.twitter.com/Q2iBBY2bXH