Προπονητής της σεζόν στην Σκωτία ο Άνγκε Ποστέκογλου της Σέλτικ

Ο Άνγκε Ποστέκογλου ανακηρύχθηκε καλύτερος προπονητής της σκωτσέζικης Premiership για την φετινή σεζόν.

Για δεύτερη σερί χρονιά απονεμήθηκε στον Άνγκε Ποστέκογλου το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν για την πρωταθληματική πορεία που έκανε με την Σέλτικ κατακτώντας για δεύτερη σερί σεζόν το πρωτάθλημα.

Ο 57χρονος Ελληνοαυστραλός τεχνικός, που μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να αναγνωρίζεσαι ξανά μ' αυτό τον τρόπο και ευχαριστώ την σκωτσέζικη λίγκα και τους χορηγούς για το βραβείο αυτό. Είναι ένα βραβείο το οποίο πραγματικά αντανακλά την τεράστια συλλογική προσπάθεια όλων στην ομάδα για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος».

