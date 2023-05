Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τον Τολάντ Τσάκα, ο οποίος τιμωρήθηκε με οκτώ αγωνιστικές για την κουτουλιά που έριξε σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα Βασιλεία - Ζυρίχη.

Η απερισκεψία και τα νεύρα της στιγμής τελικά στοίχισαν ακριβά στον Τολάντ Τσάκα.

Όπως έγινε γνωστό, ο αδερφός του μέσου της Άρσεναλ τιμωρήθηκε με οκτώ αγωνιστικές για την κουτουλιά που έριξε κατά τη διάρκεια του ελβετικού ντέρμπι ανάμεσα σε Βασιλεία και Ζυρίχη, σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με τέσσερις αποβολές!

Εκείνη του Τσάκα ωστόσο κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, αφού ο Ελβετός επιτέθηκε με κουτουλιά που θα ζήλευε μέχρι και ο... Ζιντάν σε αντίπαλό του με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Πλέον η Βασιλεία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τις επόμενες οκτώ αγωνιστικές που δώσει στο ελβετικό πρωτάθλημα, την ίδια στιγμή που οι συμπαίκτες του Κασίμ Άνταμς και Βούτερ Μπέργκερ τιμωρήθηκαν με τρεις και δυο αγωνιστικές αντίστοιχα.

Xhaka losing it. First a second yellow, then he goes full Zinedine Zidane.



I doubt he will play anymore matches in Super League this season.



What a finish of the Klassiker.#rotblaulive #fczuerich #BASFCZ pic.twitter.com/GdofOyKU3G