Ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε στο ντέρμπι της Ελβετίας ανάμεσα σε Βασιλεία και Ζυρίχη, όταν οπαδοί πέταξαν γόμες στο γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας.

Μόνο ικανοποίηση δεν επικρατεί στην οπαδική τάξη για τα μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα που έχει υιοθετήσει η Ελβετία.

Η απόφαση της Αστυνομίας για αυξημένα και πιο αυστηρά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι και σε κλείσιμο των θυρών σε ορισμένες περιστάσεις έχουν προκαλέσει οργισμένη αντίδραση από μεγάλη μερίδα οπαδών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα σκηνικά που εκτυλίχθηκαν στο ξεκίνημα του Βασιλεία - Ζυρίχη.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί που βρέθηκαν στο γήπεδο πέταξαν γόμες στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσαν ολιγόλεπτη διακοπή στο 1΄του ελβετικού ντέρμπι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εφαρμογή των μέτρων που έχει απορρίψει μέχρι και η ίδια η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας,

