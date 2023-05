Τεράστια ένταση στο Βασιλεία - Ζυρίχη, ματς με τέσσερις κόκκινες κάρτες, στο οποίο την παράσταση... έκλεψε η α λα Ζιντάν κουτουλιά του Τολάντ Τσάκα σε ποδοσφαιριστή της Ζυρίχης.

Πεδίο μάχης το χορτάρι του Βασιλεία - Ζυρίχη! Τα αίματα άναψαν στο ντέρμπι του ελβετικού πρωταθλήματος όταν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις κέρδισαν ένα τουλάχιστον αμφισβητούμενο πέναλτι που τους έδωσε την ευκαιρία να πάρουν το «διπλό» (2-0 τελικό σκορ). Το ματς εν τέλει έληξε με τρεις αποβολές για τους γπεδούχους και μια για τη Ζυρίχη, ωστόσο η τελευταία εξ αυτών ήταν αυτή που τράβηξε τα βλέμματα.

Ο Τολάντ Τσάκα, αδερφός του Γκρανίτ της Άρσεναλ, στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε... Ζιντάν και κουτούλησε δυνατά στο στήθος έναν αντίπαλό του τον οποίο και σώριασε στο έδαφος, παίρνοντας φυσικά τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Xhaka losing it. First a second yellow, then he goes full Zinedine Zidane.



I doubt he will play anymore matches in Super League this season.



What a finish of the Klassiker.#rotblaulive #fczuerich #BASFCZ pic.twitter.com/GdofOyKU3G