Η Νάπολι το πήρε, οι υπόλοιποι «καίγονται»!

Η κορυφή της Serie A έχει κριθεί, όμως όχι και η 4άδα, που περιλαμβάνει παιχνίδια… φωτιά! Συνεχίζονται οι συναρπαστικές μάχες τίτλου σε Premier και Bundesliga και όλα είναι εδώ, στα Crazy Stats!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Ματσάρες 4άδας στη Serie A!

Η Μίλαν υποδέχεται τη Λάτσιο στο πρώτο χρονικά κρίσιμο ματς για την 4άδα στη Serie A, κερδίζοντας τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, όταν αυτά διεξήχθησαν στον δεύτερο γύρο. Στο 1.98 βρίσκουμε τον άσο. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν θα είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος, καθώς έχουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, που βρίσκονται στις 7 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Με 21 βαθμούς σε 11 ματς βρίσκονται πίσω μόνο από τη Νάπολι, που έχει 24 σε 11 παιχνίδια. Την ίδια στιγμή, η Μίλαν συγκέντρωσε μόλις 15 βαθμούς σε 10 τέτοιες αναμετρήσεις.

Lazio 𝟲𝟰

Juventus 𝟲𝟯

Inter 𝟲𝟬

Atalanta 𝟱𝟴

Milan 𝟱𝟴

Roma 𝟱𝟴



🔜 matchday 34: #MilanLazio, #RomaInter, #AtalantaJuve 🥵 — Lega Serie A (@SerieA) May 3, 2023

Συν ότι οι «ροσονέρι» σκέφτονται και το Champions League, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με την Ίντερ. Δεν έχουν κερδίσει τα 4 από τα 5 ματς πριν αγώνα νοκ άουτ για την Ευρώπη φέτος… Αν τα καταφέρει η Λάτσιο και φύγει από το Μιλάνο με νίκη, τότε θα κάνει το 2 στα 2 στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1977-78. Σε απόδοση 3.90 προσφέρεται το διπλό.

Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι, το απόγευμα του Σαββάτου, στη Serie Α είναι εκείνο ανάμεσα σε Ρόμα και Ίντερ. Οι «νερατζούρι» έχουν βρει ξανά τον καλό τους εαυτό, ενώ δεν έχουν χάσει στα 10 από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια στο ζευγάρι για το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την ήττα μόνο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου φέτος (0-1). Στη Ρώμη, το αήττητο σερί τους έχει φτάσει στα 5 παιχνίδια και μόνο το 1940 είχαν καλύτερο (8 παιχνίδια). Στο 2.45 προσφέρεται ο άσος.

3 - #Inter have scored 3 goals in the first half in a #SerieA away match for the first time since 4 December 2021, against Roma - Çalhanoglu and Dzeko also scored on that occasion. Gust.#VeronaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2023

Οι γηπεδούχοι, πάντως, βρίσκονται σε καλή κατάσταση στο 2023 και εντός έδρας έχουν την κορυφαία επίδοση στη Serie A με μόλις 1 ήττα και 7 νίκες σε 9 παιχνίδια. Θα κάνουν αποφασιστικό βήμα για την 4άδα; Στο 3.00 ο άσος. Από εκεί και πέρα, ο Ντιμπάλα είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει από την ομάδα του Μουρίνιο και ο Αργεντίνος έχει πολύ καλή παράδοση κόντρα στην Ίντερ με 4 γκολ στα 5 τελευταία τους ματς στο πρωτάθλημα επί των Nerazzurri. Σε απόδοση 3.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντιμπάλα.

Το πρώτο παιχνίδι της Κυριακής στην Ιταλία φέρνει ακόμα ένα μεγάλο ματς, αυτή τη φορά στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα φιλοξενεί τη Γιουβέντους. Η Dea δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα και μόνο το 1966 είχε κάνει αντίστοιχη επίδοση. Αν δεν ηττηθεί και τώρα, θα έχει κάνει νέο ρεκόρ στην ιστορία των αναμετρήσεών τους, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.35.

773 - Dusan Vlahovic has found the net again after a 773-minute goal drought in Serie A: the Serbian has scored 12 goals in his last 13 games against newly promoted sides in the Italian top-flight. Return.#JuventusLecce pic.twitter.com/lpNVpDT0BW — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2023

Στο γήπεδό της, όμως, φαίνεται να δυσκολεύεται περισσότερο κόντρα στους bianconeri, που έχουν χάσει μόλις 1 φορά στις 17 προηγούμενες επισκέψεις τους για το πρωτάθλημα! Μοναδική ήττα σε αυτό το σερί αποτελεί το 1-0 τον Απρίλιο του 2021. Στο 3.00 βρίσκουμε το διπλό. Ο μόνος τρόπος, πάντως, για να διευρύνουν και οι δύο ομάδες αυτά τα εξαιρετικά σερί είναι να μείνουν στην ισοπαλία. Όπως ακριβώς έχει συμβεί και στις 2 προηγούμενες αναμετρήσεις τους στη Serie A. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 3 ήταν το 1991… Στο 3.30 το Χ.

Build A Bet στη Serie A*

Προσπαθεί να μείνει κοντά η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ προσπαθεί να μείνει όσο πιο κοντά μπορεί στη Σίτι, όμως τώρα έχει μία από τις πιο δύσκολες εξόδους στην κατηγορία, καθώς ταξιδεύει βόρεια για το ματς με τη Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει πέρυσι με 2-0 στο γήπεδό τους «κανονιέρηδες» και ψάχνουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στο St James' Park για πρώτη φορά μετά το 1996! Παραμένουν μία από τις 3 ομάδες που η Άρσεναλ δεν έχει κερδίσει ακόμα στη σεζόν (Μάντσεστερ Σίτι και Σαουθάμπτον οι άλλες 2), με τον άσο να προσφέρεται στο 2.50.

Συν ότι οι Magpies έχουν κερδίσει τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στην Premier League, συμπεριλαμβανομένων των 3 τελευταίων με συνολικό σκορ 13-3… Την ίδια στιγμή, Άρσεναλ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 3 τελευταία δικά της εκτός έδρας. Οι «κανονιέρηδες», πάντως, προσφέρουν πλούσιο θέαμα και μπορούν να ποντάρουν στην επίθεσή τους, προκειμένου να πάρουν αποτέλεσμα.

Και στα 7 προηγούμενα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν τουλάχιστον 4 γκολ! Μόνο 3 ομάδες στην ιστορία της κατηγορίας είχαν μεγαλύτερο αντίστοιχο σερί: η Λίβερπουλ το 2021 (9 ματς), η Μάντσεστερ Σίτι το 2019 (8 ματς) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2000 (8 ματς). Σε απόδοση 2.60 βρίσκουμε το διπλό και στο 2.45 το over 3,5.

Premier League με κορυφαία priceboosts

Bundesliga γεμάτη ανατροπές!

Η μάχη για τον τίτλο στην Bundesliga συνεχίζεται με ανατροπές κάθε εβδομάδα. Αυτή τη φορά, η Μπάγερν είναι εκείνη που αγωνίζεται πρώτη, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βέρντερ, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανέναν από τα 30 προηγούμενα μεταξύ τους ματς. Πρέπει να πάμε πίσω στο 2008, για να βρούμε την τελευταία νίκη των «πράσινων» με 5-2. Οι Βαυαροί, μάλιστα, έχουν πετύχει 13 διαδοχικές νίκες στη Βρέμη, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σε οποιοδήποτε ζευγάρι στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στο 1.32 προσφέρεται το διπλό.

1/6 - In the six most recent @Bundesliga_EN matchdays, the respective league leader won only once (D2 L3). SnailRace. #BOCBVB pic.twitter.com/3UJsyowcCN — OptaFranz (@OptaFranz) April 28, 2023

Μία ημέρα αργότερα, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ. Οι Βεστφαλοί ποντάρουν πολλά στην έδρα τους, όπου έχουν πετύχει 9 νίκες στη σειρά στο πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ συλλόγου. Αν κερδίσει και τώρα, θα σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς ποτέ στην ιστορία της δεν πέτυχε πάνω από 12 εντός έδρας νίκες σε μία σεζόν. Στο 1.50 βρίσκουμε τον άσο.

Bundesliga σε ζωντανή μετάδοση*

bwin Quick Hits

* Τα πηγαίνει που τα πηγαίνει χάλια η Τσέλσι, δεν της ταιριάζει και η… ώρα που διεξάγεται το ματς με την Μπόρνμουθ. Οι «μπλε» έχουν χάσει 4 παιχνίδια φέτος στις 5 Σαββάτου, όσες φορές είχαν ηττηθεί και στις 4 προηγούμενες σεζόν μαζί. Από το 2003 έχουν να χάσει περισσότερες, τη στιγμή που σε όλες τις διοργανώσεις μετράνε 6 διαδοχικές ήττες και με ακόμα μία θα ισοφαρίσουν το αρνητικό ρεκόρ συλλόγου από το 1961 και το 1952… Στο 3.30 ο άσος.

* Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να ξεπεράσει την Άρσεναλ στη βαθμολογία και βαδίζει ολοταχώς για ακόμα ένα πρωτάθλημα. Τώρα, υποδέχεται τη Λιντς, την οποία έχει κερδίσει και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με συνολικό σκορ 14-1. Στο 1.88 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με over 3,5. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και έχει πετύχει 16 γκολ σε 16 ματς Σαββάτου στην Premier League φέτος. Βρίσκεται κοντά στην επίδοση του Σαλάχ, που το 2017-18 είχε ολοκληρώσει τη σεζόν με 19. Στο 2.60 να ανοίξει το σκορ ο Χάαλαντ.

* Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ σε όλες τις διοργανώσεις, όπως επίσης και τα 2 πιο πρόσφατα στο Λονδίνο. Η τελευταία φορά που πέτυχε 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Γουέστ Χαμ ήταν το 2011. Συν ότι ο Ντέιβιντ Μόις δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο τη Γιουνάιτεντ στην Premier League, χάνοντας και τα 5 τελευταία. Στο 2.05 το διπλό.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Τότεναμ στις 15 προηγούμενες αναμετρήσεις της με την Κρίσταλ Πάλας στην Premier League (3-0 πέρυσι εκτός έδρας). Στο γήπεδό τους, μάλιστα, οι Spurs μετράνε 7 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, δεχόμενοι μόλις 1 γκολ σε αυτό το σερί. Στο 1.80 προσφέρεται ο άσος.

* Η Λίβερπουλ έχει χάσει μόνο 1 από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στην Μπρέντφορντ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κερδίσει και τα 6 τελευταία. Στο 1.47 βρίσκουμε τον άσο.

* Οι Δευτέρες δεν… ταιριάζουν στη Σαουθάμπτον, που έχει χάσει και τα 3 προηγούμενα παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό το σερί είναι το χειρότερό της από το 2002. Το ίδιο κακός αποδεικνύεται και ο Μάιος για τους Saints, που έχουν να κερδίσει τον συγκεκριμένο μήνα από το 3-1 επί της Φούλαμ το 2021! Το αρνητικό αντίστοιχο σερί έχει φτάσει στις 5 ήττες. Θα το εκμεταλλευτεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.05 ο άσος.

* Η Νάπολι και ετοιμάζεται να γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς της στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά την κατάκτηση του τίτλου. Αντίπαλος θα είναι η Φιορεντίνα, επί της οποίας σκοράρει 2,3 γκολ κατά μέσο όρο στα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Στο 1.75 βρίσκουμε το over 2,5.

5 - #Napoli became Champions of Italy 5 matchdays earlier than the end of the Serie A season: a joint-record in Serie A’s history. Dominant.#UdineseNapoli #SerieA pic.twitter.com/TJSENzmXF3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 4, 2023

* Μεγάλο ματς στη Ligue 1 ανάμεσα στις 2 πιο φορμαρισμένες ομάδες της κατηγορίας, που διεκδικούν τον τίτλο από την Παρί. Η Λανς υποδέχεται τη Μαρσέιγ, την οποία έχει κερδίσει στα 2 από τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Παρόλα αυτά, οι Μασσαλοί εντυπωσιάζουν εκτός έδρας φέτος και τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων, που είναι το κορυφαίο στα top-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποιος θα μείνει κοντά στην κορυφή; Στο 2.30 προσφέρεται άσος, στο 2.95 το διπλό.

* Η Λεβερκούζεν εντυπωσιάζει στη Γερμανία και με τον Τσάμπι Αλόνσο έχει δείξει τρομερή βελτίωση και αμυντικά. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει κρατήσει το μηδέν και στα 3 τελευταία της παιχνίδια στην Bundesliga, κάτι που είχε να κάνει από το 2016. Θα διευρύνει το σερί στο τοπικό ντέρμπι με την Κολωνία; Σε απόδοση 2.85 ο άσος με 0 παθητικό.

* Το εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος της Μπόχουμ στα παιχνίδια με την Γκλάντμπαχ έχει φτάσει στα 21 παιχνίδια, καθώς στο μοναδικό που έμεινε στο μηδέν ήταν στο 0-2 το 2022, όταν το παιχνίδι διακόπηκε. Στο 1.57 βρίσκουμε το g/g.

* Η Άιντραχτ έχει κερδίσει τα 7 από τα 9 πιο πρόσφατα ματς με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ για την Bundesliga, σκοράροντας 2+ γκολ και στα 6 τελευταία από αυτά. Σε απόδοση 2.75 το διπλό.

* Αήττητο σερί 6 αγώνων στη Serie A τρέχει η Βερόνα κόντρα στη Λέτσε, έχοντας κερδίσει και τους 3 τελευταίους χωρίς να δεχθεί καν γκολ. Στο 3.60 βρίσκουμε το διπλό.

* Έμπολι και Σαλερνιτάνα έχουν προσφέρει πλούσιο θέαμα στα 2 τελευταία παιχνίδια τους στην έδρα της πρώτης. Σκόραραν και οι δύο, με 3,5 τέρματα να σημειώνονται κατά μέσο όρο. Στο 2.35 προσφέρεται το g/g σε συνδυασμό με over 2,5.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε υπεύθυνα & με ασφάλεια | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις