Απάντησε στον Deadpool ο Μπέιλ: «Δεν νομίζω να επιστρέψω στη δράση για τη Ρέξαμ, χαρούμενος που αποσύρθηκα»

Προ ολίγων ημερών η... χολυγουντιανή Ρέξαμ πρότεινε, με δόση χιούμορ, στον Γκάρεθ Μπέιλ να επιστρέψει στη δράση για χάρη της, όμως ο Ουαλός σταρ δεν δείχνει διατεθειμένος να το κάνει, δηλώνοντας χαρούμενος ως «συνταξιούχος».

«Άκυρο» από τον Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρέξαμ! Φωτιά πήρε πριν από λίγες μέρες το Twitter, όταν ο Ρομπ ΜακΈλχενι, συνιδιοκτήτης του Ράιν Ρέινολντς (του γνωστού Deadpool) στη Ρέξαμ, προσπάθησε να πείσει τον Ουαλό να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του εξάταπα για λογαριασμό των Κόκκινων Δράκων.

Αρκετοί πίστεψαν πως ο Μπέιλ θα έκανε ό,τι και ο Μπεν Φόστερ, την ηχηρή επιστροφή στη δράση, όμως ο 33χρονος απάντησε στον Αμερικανό ηθοποιό, βάζοντας τέλος στα όποια σχετικά όνειρα.

«Είμαι σίγουρος ότι ήταν ένα αστείο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αποσυρθεί. Περνάω πολύ χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Χρόνο που έχασα όλα αυτά τα χρόνια όντας αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο. Οπότε περνάω ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου και φυσικά παίζω πολύ γκολφ», δήλωσε ο Ουαλός απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε.

Gareth Bale has responded to the pleas from Wrexham co-owners Ryan Reynolds and Rob McElhenney urging him to step out of retirement 👀 pic.twitter.com/WuXYIrcqfu