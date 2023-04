Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS Sports ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο πρώτος στόχος της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη διαδοχή του Ρούντι Γκαρσιά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Αλ Νασρ έλυσε τη συνεργασία της με τον έμπειρο Γάλλο τεχνικό Ρούντι Γκαρσιά και έχει βγει στην αγορά για μια δυνατή περίπτωση. Οι Σαουδάραβες προσέγγισαν τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αρνήθηκε παρά τα υψηλά οικονομικά δεδομένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS Sports ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι πλέον ο πρώτος στόχος.

Ο Ζιζού παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης για δεύτερη φορά τον Μάιο του 2021 και έχει απορρίψει ουκ ολίγες προτάσεις σε αυτό το διάστημα, περιμένοντας για κάτι... δυνατό. O Ζιντάν με τη Βασίλισσα έχει κατακτήσει τρία Champions League και από δύο Παγκόσμιο Κύπελλα Συλλόγων, πρωταθλήματα, UEFA και εγχώρια Super Cup. Ο Γάλλος τεχνικός σε όλα του τα τρόπαια είχε στη διάθεση του τον νυν σταρ της Αλ Νασρ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨 Al-Nassr want to make Zinedine Zidane their new coach after sacking Rudi Garcia. 😲🇸🇦



José Mourinho, Jorge Jesus and Marcelo Gallardo are also potential targets.



