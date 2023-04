Μετά από συνεργασία οκτώ μηνών η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γάλλος τεχνικός, Ρούντι Γκαρσιά, έλυσαν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει.

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα από την Αλ Νασρ ο Ρούντι Γκαρσιά. Ο Γάλλος τεχνικός πλήρωσε τα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς η ομάδα έχει μείνει στο -3 από την Αλ Ιτιχάντ, με επτά αγωνιστικές να απομένουν, ενώ είχαν χάσει και το Super Cup. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η ρήξη με τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια, ενώ σύμφωνα με τον Τύπο της Σαουδικής Αραβίας και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τα πήγαινε καλά μαζί του.

Η Αλ Νασρ μέσω Social Media ευχαρίστησε τον Γκαρσιά και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, τους τελευταίους οκτώ μήνες. Σε 26 παιχνίδια είχε απολογισμό 18 νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Θυμίζουμε πως η ομάδα του CR7 φέρεται να έχει προσεγγίσει ήδη τον Ζοσέ Μουρίνιο, όμως ο Πορτογάλος δεν ενδιαφέρεται.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.



The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N