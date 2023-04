Σπουδαίο τρίποντο με πρωταγωνιστή τον Ζινγκερνάγκελ για τη Σταντάρ Λιέγης, ο οποίος πέτυχε και τα δυο γκολ στη νίκη με 2-0 επί της πρωτοπόρου Γκενκ.

Νίκη για την Σταντάρ Λιέγης επί της Γκενκ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιλίπ Ζινκερνάγκελ. Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό σημείωσε δυο γκολ και υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της πρωτοπόρου Γκενκ που από την πλευρά της απέτυχε να αυξήσει τη διαφορά της από τη δεύτερη Σεν Ζιλουάζ. Ο Δανός αρχικά άνοιξε το σκορ στο 33΄ με πλασέ σε κενή εστία, προτού διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα έξι λεπτά αργότερα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

