Ρεσιτάλ δημιουργικότητας και χιούμορ από τους φίλους της Ζάμαλεκ στην Αίγυπτο, οι οποίοι σε αντίδραση για την εικόνα της ομάδας τους που βρέθηκε να χάνει με 3-2 από ομάδα του Σουδάν, σχημάτισαν άψογα μια θυμωμένη φατσούλα στην εξέδρα!

Ισχυρή υποψηφιότητα για το οπαδικό viral της χρονιάς έθεσαν οι φίλαθλοι της Ζάμαλεκ, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με την εικόνα της ομάδας χωρίς να πουν τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα, τα... είπαν όλα.

Μετά από ένα αρνητικό σερί στο πρωτάθλημα που την έχει φέρει στην 5η θέση και τη δεύτερη απόλυση του Ζεσουάλδο Φερέιρα μέσα σε δύο μήνες (!), ο αιγυπτιακός σύλλογος έψαξε την αντίδραση στο ματς του αφρικανικού Champions League απέναντι στην άσημη Αλ-Μερίκ του Σουδάν. Αντ' αυτού, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να χάνουν με 3-2 και η εικόνα τους προκάλεσε δυσαρέσκεια στην εξέδρα, η οποία και δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί πιο ξεκάθαρα.

Τι έκαναν οι φίλοι της Ζάμαλεκ; Ούτε φώναξαν συνθήματα, ούτε ανέβασαν τους τόνους. Απλά, συγχρονίστηκαν και άλλαξαν θέσεις ώστε να σχηματίσουν ένα θυμωμένο emoji στην κερκίδα!

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο πετυχημένο και η ιδέα τόσο πρωτοποριακή που η φωτογραφία έγινε ανάρπαστη στο twitter, ενώ απ' ό,τι φάνηκε η σιωπηρή πλην συμβολική διαμαρτυρία των οπαδών έπιασε τόπο, καθώς η Ζάμαλεκ ανέτρεψε εν τέλει την κατάσταση και επικράτησε με 4-3!

Zamalek supporters creatively sitting in sync to make out an upset emoji face in the stands pic.twitter.com/PYaZe4uW4r