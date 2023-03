Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζεσουάλδο Φερέιρα, απολύθηκε για δεύτερη φορά από την αιγυπτιακή Ζάμαλεκ μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Παρελθόν από τη Ζάμαλεκ αποτελεί για δεύτερη και από ότι φαίνεται... οριστική φορά ο Ζεσουάλδο Φερέιρα. Η διοίκηση της Αιγύπτου μετά από ένα αρνητικό σερί πέντε παιχνιδιών απέλυσε τον Πορτογάλο προπονητή στις 24 Ιανουαρίου, όμως μετά από λίγες ημέρες η απόφαση ανακλήθηκε, καθώς οι δυο πλευρές δεν τα βρήκαν στην αποζημίωση.

Μετά από δυο μήνες η Ζάμαλεκ απέλυσε για δεύτερη φορά τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, με αφορμή τον αποκλεισμό της αιγυπτιακής ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League Αφρικής, για τρίτη σερί χρονιά. Ο 76χρονος κόουτς αυτή τη φορά υπέγραψε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τη Ζάμαλεκ και πλέον είναι εκ νέου ελεύθερος.

For the second time in the 2022-23 season, Jesualdo Ferreira was dismissed by Cairo club Zamalek SC 🇪🇬 on Wednesday. Read more on the Portuguese coach's spell and Zamalek's difficult season below.https://t.co/awvuMGsNJt#Zamalek #ZamalekSC #MostTitledIn20C #الزمالك#Egypt