Klassiker: Κόντρα στην παράδοση και τον... Τούχελ η Ντόρτμουντ!

Ντέρμπι κορυφής μετά από καιρό στη Γερμανία, μεγάλο ματς στην Αγγλία ανάμεσα σε Σίτι και Λίβερπουλ και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι μόνο εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Το πιο ενδιαφέρον Klassiker!

Η Ντόρτμουντ πέρασε στην κορυφή την προηγούμενη αγωνιστική και αυτό δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση της Μπάγερν, που απέλυσε τον Νάγκελσμαν και ο Τούχελ ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της κόντρα στην πρώην του ομάδα! Οι Βαυαροί έχουν κερδίσει και τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στην Allianz Arena, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού.

8 - Thomas Tuchel will be the eighth manager to coach both BVB and Bayern in the Bundesliga (after Ottmar Hitzfeld, Pal Csernai, Otto Rehhagel, Branko Zebec, Reinhard Saftig, Erich Ribbeck and Udo Lattek). Route. pic.twitter.com/Y05f5BialN — OptaFranz (@OptaFranz) March 25, 2023

Την τελευταία φορά, μάλιστα, που υποδέχθηκαν την Ντόρτμουντ από τη 2η θέση στον δεύτερο γύρο, τη διέλυσαν με το εντυπωσιακό 5-0, με το σκορ να είναι στο 4-0 από το πρώτο ημίχρονο (27η αγωνιστική της σεζόν 2018-19)… Στο 1.47 βρίσκουμε τον άσο και στο 2.10 τον άσο από το πρώτο ημίχρονο. Συν ότι η Μπάγερν δεν έχει χάσει κανένα από τα 25 παιχνίδια της, που διεξήχθησαν βράδυ Σαββάτου στην Bundesliga…

Αυτή τη φορά, όμως, οι Βεστφαλοί ταξιδεύουν στο Μόναχο με την ψυχολογία στα ύψη, καθώς τρέχουν το κορυφαίο αήττητο σερί αυτή τη στιγμή στην κατηγορία, δεν ηττήθηκαν στο ντέρμπι του πρώτου γύρου (2-2), ενώ φέτος θα είναι η 3η φορά, που ο πρωτοπόρος θα αντιμετωπίσει τον 2ο της βαθμολογίας. Σε καμία από τις 13 προηγούμενες περιπτώσεις που συνέβη κάτι τέτοιο, μόλις 1 φορά κατάφερε να κερδίσει ο 2ος της βαθμολογίας (η Μπάγερν τη Λεβερκούζεν με 2-1 τον Δεκέμβριο του 2020). Στο 2.60 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Bundesliga σε live streaming*

Το πιο θεαματικό ντέρμπι της Premier League

Ίσως το πιο θεαματικό ζευγάρι των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να είναι εκείνο της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ. Και η ώρα για να αναμετρηθούν έφτασε. Οι citizens, λοιπόν, υποδέχονται τους Reds, έχοντας χάσει μόνο 1 από τα 13 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια στο Etihad για την Premier League (1-4 το Νοέμβριο του 2015). Στο 1.58 βρίσκουμε τον άσο. Αν φτάσουν στη νίκη οι γηπεδούχοι, μάλιστα, θα κάνουν νικηφόρο σερί 4 αγώνων μόλις για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν…

40+ - Erling Haaland is the sixth Premier League player to score 40+ goals in all competitions in a single season:



44 - van Nistelrooy, 2002-03

44 - Salah, 2017-18

42 - Ronaldo, 2007-08

41 - Cole, 1993-94

41 - Kane, 2017-18

41 - Haaland, 2022-23



Company. pic.twitter.com/ZCWKfp0YP3 — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2023

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, πάντα τους δυσκολεύουν με τον Κλοπ στον πάγκο και κέρδισαν το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τώρα, θα επιχειρήσουν να κερδίσουν και τα 2 μεταξύ τους ματς στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2015-16, όταν ήταν η πρώτη χρονιά του Γερμανού στον πάγκο. Θα τα καταφέρουν; Στο 5.50 προσφέρεται το διπλό.

Από εκεί και πέρα, για να έχουν ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι, θα πρέπει να έχουν σε μεγάλη μέρα τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός έχει ήδη σκοράρει επί της Σίτι στην Premier League, στο League Cup και στο Community Shield. Ο τελευταίος παίκτης της Λίβερπουλ που βρήκε δίχτυα σε 4 ματς εναντίον του ίδιου αντιπάλου ήταν ο Ίαν Ρας (το 1986-87 επί της Έβερτον). Θα πετύχει κάτι ανάλογο ο Αιγύπτιος; Στο 3.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

Κορυφαία Priceboosts στην Premier League

Η απερχόμενη πρωταθλήτρια κόντρα στην… επερχόμενη

Μεγάλο ματς στη Serie A, με τη Νάπολι να υποδέχεται τη Μίλαν, της οποίας τα σκήπτρα θα πάρει στο τέλος της σεζόν. Οι «ροσονέρι», πάντως, έχουν φύγει με νίκη και από τις δύο προηγούμενες επισκέψεις τους στον ιταλικό νότο και θα ψάξουν 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1951! Θα τα καταφέρουν; Στο 4.60 βρίσκουμε το διπλό.

20 - Victor Osimhen has now scored 20 league goals this season, becoming the fourth Napoli's player in the De Laurentiis era to have scored 20+ goals in a single Serie A campaign, after Cavani, Higuaín and Mertens. Olympus.#SerieA #TorinoNapoli pic.twitter.com/qSJfOFs59t — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 19, 2023

Άλλωστε, την τελευταία φορά που οι δυο τους αναμετρήθηκαν 4 φορές την ίδια σεζόν (θα παίξουν φέτος και στα προημιτελικά του Champions League), η Μίλαν δεν έχασε κανένα από τα 3 τελευταία ματς. Επίσης, αυτή θα είναι μόλις η 2η φορά στην ιστορία της Serie A, που η Νάπολι θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 15+ βαθμοί. Τον Απρίλιο του 2018, λοιπόν, οι Azzurri ήταν 25 βαθμούς μπροστά και κόλλησαν στο 0-0. Σε απόδοση 2.00 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Build A Bet στη Serie A*

* Σε κανένα από τα 3 τελευταία ματς ανάμεσα σε Μπόρνμουθ και Φούλαμ δεν αναδείχθηκε νικητής στην Premier League, με τους φιλοξενούμενους να είναι πάντα εκείνοι, που ανοίγουν το σκορ. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο ανανεωμένο Build A Bet παίρνουμε απόδοση 6.75, συνδυάζοντας τις εξής επιλογές: Ισοπαλία, Γκολ και οι 2 ομάδες, Πρώτο γκολ Φούλαμ.

* Κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει κερδίσει η Νιούκαστλ για την Premier League, με τα 2 τελευταία να λήγουν χωρίς νικητή. Θα συνεχιστεί το σερί των ισοπαλιών; Στο 3.40 προσφέρεται το Χ.

* Η Τσέλσι έχει κερδίσει τα 9 από τα 11 προηγούμενα ματς με αντίπαλο την Άστον Βίλα για το πρωτάθλημα (μοναδική της ήττα εκτός έδρας για την τελευταία αγωνιστική το 2021). Εντός έδρας, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα για τους «μπλε», που έχουν χάσει μόλις 1 από τα 17 πιο πρόσφατα. Στο 1.65 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Άρσεναλ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στην Premier League και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Λιντς, από την οποία δεν έχει χάσει για 13 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία ήττα με 3-2 στο Λονδίνο το 2003). Έχει κερδίσει, μάλιστα, και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με συνολικό σκορ 14-2. Θα επιβληθούν ξανά οι «κανονιέρηδες» για την 7η συνεχόμενη νίκη τους φέτος στο πρωτάθλημα, επίδοση που για τελευταία φορά είχαν πετύχει τον Οκτώβριο του 2018. Στο 1.72 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.

22 - Arsenal have earned their 22nd Premier League win of the season, as many as they managed in the whole of last term, and the Gunners’ most ever wins in their first 28 matches of a league campaign. Pursuit. pic.twitter.com/dL4Hssqtw0 — OptaJoe (@OptaJoe) March 19, 2023

* Στο πρώτο παιχνίδι μετά την απόλυση του Κόντε, η Τότεναμ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Έβερτον, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 20 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League. Δεν έχει ηττηθεί, μάλιστα, σε καμία από τις 9 προηγούμενες επισκέψεις της στο Goodison Park. Θα συνεχιστεί η καλή παράδοση για τους Spurs; Στο 2.15 το διπλό. Κρατάμε και ότι ο Χάρι Κέιν έχει πετύχει 14 γκολ στην καριέρα του στο ζευγάρι, με την Έβερτον να είναι ο δεύτερος πιο «αγαπημένος» του αντίπαλος στην Premier League μετά τη Λέστερ (18). Σε απόδοση 2.87 να σκοράρει ο Κέιν και να κερδίσει η Τότεναμ.

* Κανένα από τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Μονπελιέ δεν έχει χάσει η Μαρσέιγ στη Ligue 1 (τελευταία της ήττα τον Αύγουστο του 2014). Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 1.44 ο άσος.

* Η Νις έχει δεχθεί μόλις 11 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων φέτος, επίδοση που είναι η κορυφαία στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η Ανζέ έχει πετύχει μόλις 13 τέρματα στο ίδιο διάστημα, επίδοση που είναι η δεύτερη χειρότερη. Σε απόδοση 1.90 το διπλό στο 2ο ημίχρονο.

* Η Παρί έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Λυών στη Ligue 1 (0-1 τον Δεκέμβριο του 2020). Ανεξαρτήτως έδρας, μάλιστα, οι Παριζιάνοι έχει πετύχει 10 νίκες στα 15 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,1 γκολ. Στο 1.57 ο άσος σε συνδυασμό με over 1,5.

* Οι Παρασκευές… ταιριάζουν στη Μαγιόρκα, που δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της στη LaLiga τη συγκεκριμένη μέρα. Την ίδια στιγμή, η Οσασούνα έχει χάσει και τα 3 εκτός έδρας δικά της ματς. Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Μπιλμπάο στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με τη Χετάφε στο πρωτάθλημα. Τα 8 από αυτά, όμως, έληξαν ισόπαλα! Στο 3.70 να σημειωθεί ξανά ισοπαλία.

* Κανένα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Σεβίλλη δεν κέρδισε η Κάντιθ για το πρωτάθλημα. Δεν βρήκε καν δίχτυα, μάλιστα, στα 8 από αυτά! Στο 2.30 βρίσκουμε το διπλό, στο 3.40 το διπλό με 0 παθητικό.

* Αήττητο σερί 14 αγώνων με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ τρέχει η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μάλιστα, η «βασίλισσα» πέτυχε συνολικά 34 τέρματα! Σε απόδοση 1.53 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.

* Υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, η Σοσιεδάδ δεν έχει χάσει σε καμία από τις 3 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Ούτε μία φορά, όμως, δεν κατάφερε να κρατήσει το μηδέν. Σε απόδοση 2.75 η διπλή ευκαιρία Χ2 σε συνδυασμό με g/g.

260 - Coaches with the most wins in @LaLigaEN history:



344 - Luis Aragonés 🇪🇸

323 - Miguel Munoz 🇪🇸

260 - DIEGO PABLO SIMEONE 🇦🇷



Winner. pic.twitter.com/BPpjVyzuhw — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Ατλέτικο Μαδρίτης στις 20 προηγούμενες αναμετρήσεις της κόντρα στην Μπέτις στη LaLiga (1-0 εκτός έδρας τον Φεβρουάριο του 2019). Η τελευταία ήττα της, μάλιστα, στη Μαδρίτη στο ζευγάρι είχε έρθει τον Δεκέμβριο του 2011. Στο 1.53 προσφέρεται ο άσος.

* Η Φιορεντίνα έχει αποφύγει την ήττα στα 7 από τα 8 ματς κόντρα στην Ίντερ, όταν αυτά διεξήχθησαν στον δεύτερο γύρο της Serie A. Η μοναδική νίκη των Nerazzurri σε αυτό το σερί ήρθε τον Φεβρουάριο του 2021. Θα αποφύγουν ξανά την ήττα οι «βιόλα»; Στο 2.05 το Χ2.

* Και στις 3 τελευταίες περιπτώσεις, που η Μπολόνια υποδέχθηκε την Ουντινέζε, το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Θα συνεχιστεί και φέτος αυτό το σερί; Στο 3.30 η ισοπαλία.

* Η Γιουβέντους δεν έχει ηττηθεί ούτε μία φορά από τη Βερόνα εντός έδρας στην ιστορία της στη Serie A. Το εντυπωσιακό σερί των Bianconeri έχει φτάσει στα 31 παιχνίδια, με 13 νίκες στα 14 τελευταία. Στο 1.44 βρίσκουμε τον άσο.

* Τα 6 από τα 9 τελευταία ματς της Σασουόλο με την Τορίνο στην έδρα της πρώτης έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο 3.20 η ισοπαλία.

* Μεγάλο ντέρμπι στην Πόλη, όπου η 2η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την 3η Μπεσίκτας. Η τελευταία τρέχει αήττητο σερί 6 αγώνων στο ζευγάρι, που είναι το κορυφαίο της από το 1993, ενώ έχει ηττηθεί μόλις 4 φορές στις 16 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. Στο 1.95 βρίσκουμε το Χ2. Από εκεί και πέρα, θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με τα περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο φέτος (28 η Μπεσίκτας, 26 η Φενέρμπαχτσε). Σε απόδοση 3.90 το g/g στο πρώτο ημίχρονο.

28 - 2022/23'te 28 resmi maç golü atan Enner Valencia, Alex'ten (28; 2010/11) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim. Makine. pic.twitter.com/cBctv0KkFa — OptaCan (@OptaCan) March 19, 2023

* Ο Τάσος Μπακασέτας θα παίξει κόντρα στην πιο «αγαπημένη» του αντίπαλο στην Τουρκία, καθώς έχει σκοράρει 5 φορές σε 7 παιχνίδια εναντίον της με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ. Στο 2.70 να βρει και πάλι δίχτυα ο Μπακασέτας οποιαδήποτε στιγμή.

* Η Φράιμπουργκ έχει πετύχει 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί της Χέρτα, ενώ το αήττητο σερί της στο ζευγάρι μπροστά στο κοινό της έχει φτάσει στα 9 ματς στην Bundesliga. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 1.65 ο άσος.

* Η Ουνιόν δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, όταν καλείται να αντιμετωπίσει την ουραγό της βαθμολογίας, καθώς δεν έχει φτάσει σε ούτε 1 νίκη στις 6 τελευταία περιπτώσεις. Τώρα, αυτή είναι η Στουτγκάρδη. Στο 1.73 το Χ2.

* Κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βέρντερ δεν έχασε η Χόφενχαϊμ στην Bundesliga. Αν δεν ηττηθεί ούτε τώρα, θα αποτελεί την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα τα καταφέρει; Στο 2.90 το διπλό.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις