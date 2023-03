Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μετά τον διασυρμό τι;

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα προσπαθήσει να ξεπλύνει την ντροπή, Άρσεναλ και Σίτι συνεχίζουν τη μάχη της κορυφής, στη Γερμανία έχουμε ντέρμπι αήττητων και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Η Άρσεναλ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και τώρα έρχεται το εκτός έδρας ματς με τη Φούλαμ, από την οποία δεν έχει ηττηθεί (από το 2-1 του 2012) σε καμία από τις 9 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις για την Premier League. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, έχει κερδίσει και στις 4 επισκέψεις της στο Craven Cottage.

Συν ότι οι «κανονιέρηδες» έχουν πάρει τους 3 βαθμούς και στα 4 εκτός έδρας λονδρέζικα ντέρμπι τη φετινή σεζόν, με συνολικό σκορ 8-0. Καμία ομάδα στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας δεν κέρδισε 5 διαδοχικά ντέρμπι χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 1.62 βρίσκουμε το διπλό και στο 2.60 το διπλό με 0 παθητικό.

Κρατάμε και ότι η Φούλαμ έχει χάσει τα 16 από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα κόντρα στην ομάδα που ξεκίνησε στην κορυφή της βαθμολογίας, με το αρνητικό τρέχον σερί να έχει φτάσει στις 9 ήττες (τελευταία της νίκη το 2009 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Ξεπλένει την ντροπή η Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασύρθηκε την προηγούμενη αγωνιστική από τη Λίβερπουλ και υποδέχεται τη Σαουθάμπτον, με σκοπό να διορθώσει την κατάσταση. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν για τελευταία φορά στο Old Trafford στο ζευγάρι το 2016, ενώ από τότε τα αποτελέσματά τους εναλλάσσονται ανάμεσα σε νίκη και ισοπαλία. Στην τελευταία περίπτωση έμειναν στο 1-1 πέρυσι, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.36.

7 - Manchester United have suffered their joint-heaviest ever competitive defeat, alongside 7-0 losses to Wolves in December 1931, Aston Villa in December 1930 and Blackburn Rovers in April 1926. Crushed. pic.twitter.com/b3QaUO0ETC — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

Για να επιστρέψουν στις νίκες θα ποντάρουν και πάλι στον εκπληκτικό Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έχει βρει δίχτυα και στα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της Γιουνάιτεντ στην Premier League. Αν σκοράρει και πάλι, θα ισοφαρίσει την επίδοση των Ρούνεϊ (2009-10) και Κριστιάνο Ρονάλντο (2008) με 8 ματς στη σειρά. Θα τα καταφέρει; Στο 1.95 να σκοράρει ο Ράσφορντ και να κερδίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κάνει σερί η Τσέλσι

Η Τσέλσι κατάφερε να ανακόψει την κακή της πορεία με νίκες σε πρωτάθλημα και Champions League και τώρα έρχεται η έξοδος στην έδρα της Λέστερ, όπου έχει χάσει μόλις σε 1 από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της. Θα καταφέρουν οι «μπλε» να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 10 εκτός έδρας αγώνων τους χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις (το χειρότερό τους από το 2001); Στο 2.00 προσφέρεται το διπλό.

2 - Chelsea have picked up their second win in 12 games in 2023 in all competitions (D4 L6), and first in seven matches (D3 L3) since beating Crystal Palace 1-0 in January. Needed. pic.twitter.com/GSLJEDbF2l — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2023

Οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται επίσης στην καλύτερη κατάσταση και δεν έχουν κάνει ούτε μία τελική προσπάθεια στα 2 τελευταία τους παιχνίδια στην Premier League (καμία ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος δεν έφτασε στα 3). Την ίδια στιγμή, τα παιχνίδια της Τσέλσι έχουν τα λιγότερα γκολ στην κατηγορία (49 συνολικά). Στο 1.80 βρίσκουμε το under 2,5.

Σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει το… κυνήγι της Άρσεναλ. Τώρα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας, από την οποία δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα 7 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Λονδίνο. Οι Citizens, μάλιστα, δεν δέχθηκαν καν γκολ στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Στο 1.34 προσφέρεται το διπλό και στο 2.00 το διπλό με 0 παθητικό.

1 - At 22 years and 280 days, Phil Foden (33 goals, 17 assists) has become the youngest player to reach 50 Premier League goal involvements for Manchester City. Revived. pic.twitter.com/dc84VW26PV — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2023

Κάθε ένα από τα 9 τελευταία γκολ της Σίτι επί της Πάλας στην Premier League ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων. Στο 3.90 βρίσκουμε την επιλογή για Χ ημίχρονο / Μάντσεστερ Σίτι τελικό. Κρατάμε και ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του στην Αγγλία στο ματς του πρώτου γύρου. Μόνο ο Εμάνουελ Ανταμπαγιόρ στην ιστορία της Premier League κατάφερε να κάνει δύο χατ τρικ κόντρα στον ίδιο αντίπαλο την ίδια σεζόν. Θα το καταφέρει και ο Νορβηγός; Σε απόδοση 10.00 να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ ο Χάαλαντ.

Ντέρμπι ανάμεσα στις αήττητες της Bundesliga

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Γερμανία είναι εκείνο ανάμεσα σε Σάλκε και Ντόρτμουντ, που είναι οι μοναδικές αήττητες στην Bundesliga στο 2023. Οι γηπεδούχοι έχουν αποφύγει την ήττα στα 6 πρώτα ματς του 2ου γύρου για πρώτη φορά μετά το 2006, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει τα 6 δικά τους για πρώτη φορά μετά το 2012.

0 – Schalke 04 and Borussia Dortmund are the only two teams that haven’t lost a game in the second half of this Bundesliga season – they will meet next week. Revier. #BOCS04 #BVB pic.twitter.com/D9JAdtVqVj — OptaFranz (@OptaFranz) March 4, 2023

Το πάθος είναι δεδομένο στην κοιλάδα του Ρουρ, ενώ φέτος οι προϋποθέσεις είναι ακόμα καλύτερες, καθώς αμφότερες βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η Ντόρτμουντ μπορεί να αποκλείστηκε από την Τσέλσι στο Champions League, όμως εντυπωσιάζει εντός των συνόρων και προέρχεται από 3 διαδοχικές διπλά, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Για τελευταία φορά πέτυχε κάτι τέτοιο το 1999, ενώ αν τα καταφέρει και πάλι θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της από το 1994 με τον Χίτσφελντ στον πάγκο. Στο 1.65 βρίσκουμε το διπλό και στο 2.95 το διπλό με 0 παθητικό.

Από εκεί και πέρα, την προηγούμενη αγωνιστική ο Μάρκο Ρόις σκόραρε επί της Λειψίας και έπιασε τον Μίχαελ Τσορκ στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών για την Μπορούσια με 159 γκολ. Ο αρχηγός της Ντόρτμουντ κάνει το καλύτερο σερί του από τον Νοέμβριο του 2021 με άμεση συμμετοχή σε γκολ (πέτυχε 2, μοίρασε και 2 ασίστ) στα 3 τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Σε απόδοση 2.80 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ντέρμπι ο Ρόις.

Κρατάει τη διαφορά η Μπαρτσελόνα

Μεγάλο παιχνίδι στο Μπιλμπάο, όπου η Αθλέτικ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Η παράδοση μιλά υπέρ των φιλοξενούμενων, που δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις τους εκεί για το πρωτάθλημα (τελευταία ήττα με 1-0 τον Αύγουστο 2019), ενώ δεν δέχθηκαν καν γκολ στις 2 πιο πρόσφατες.

46 - @FCBarcelona have scored 46 goals in @LaLigaEN 2022/2023 after 24 games played. There was no other leader at this stage with fewer goals scored since @valenciacf_en in 2001/2002 season (29 goals). Streamlining. ⚖️ pic.twitter.com/OnB4NzV062 — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2023

Κρατάμε και ότι ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που κάθεται στον πάγκο της Μπιλμπάο, έχει χάσει και τα 8 τελευταία του ματς με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στη LaLiga, με τις ομάδες του να κολλάνε στο μηδέν και στα 5 πιο πρόσφατα από αυτά… Στο 2.25 βρίσκουμε το διπλό και στο 3.50 το διπλό με 0 παθητικό.

Η Ρεάλ προσπαθεί να μείνει όσο πιο κοντά γίνεται στην Μπαρτσελόνα και στην κορυφή και δεν έχει πολλά περιθώρια, όταν υποδέχεται ομάδες όπως η Εσπανιόλ, την οποία έχει κερδίσει και στα 8 τελευταία μεταξύ τους ματς στη Μαδρίτη για το πρωτάθλημα. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι «μερένγκες» σκοράρουν κατά μέσο όρο 2,9 γκολ! Σε απόδοση 1.75 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.

2 - @realmadriden have failed to score in their last two games in all competitions, as many times as in their previous 39 competitive matches. Gloomy. pic.twitter.com/pSrGqBc3Su — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2023

Ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να μην διανύει και τις καλύτερές του μέρες στη σεζόν, αλλά αυτό το παιχνίδι μπορεί να του δώσει την απαραίτητη ώθηση, για να βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Ο Γάλλος έχει πετύχει 7 γκολ στα 6 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο την Εσπανιόλ και σε απόδοση 2.87 βρίσκουμε την επιλογή να είναι ο Μπενζεμά εκείνος που θα ανοίξει το σκορ.

«Απειλεί» η Αταλάντα

Η Νάπολι έχει ακόμα μεγάλη διαφορά στην κορυφή της Serie A, όμως προέρχεται από την ήττα από τη Λάτσιο και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε σε αυτό το σημείο της σεζόν να κάνει αρνητικό σερί. Τώρα, έρχεται το απαιτητικό ματς με την Αταλάντα, η οποία έχει σκοράρει επί των Partenopei και στις 9 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Βρίσκουμε το g/g στο 1.75.

1 - Napoli have lost a Serie A match at Maradona for the first time since 10th April 2022; since then, 12 wins and 2 draws for the Partenopei. Route.#NapoliLazio #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2023

Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να μην βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση και να τρέχουν αρνητικό σερί 3 αγώνων χωρίς νίκη (μόνο μία φορά στο παρελθόν, μάλιστα, με τον Γκασπερίνι στον πάγκο, τον Οκτώβριο του 2018, δεν σκόραραν σε 3 ματς στη σειρά), αλλά έχουν ηττηθεί σε μόλις σε 1 από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις τους στη Νάπολη. Τώρα, θα προσπαθήσουν να πετύχουν συνεχόμενα διπλά για πρώτη φορά από το 1997! Στο 2.20 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λίβερπουλ στα 11 προηγούμενα ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ, κερδίζοντας και τα 7 τελευταία με συνολικό σκορ 28-1! Σε απόδοση 1.98 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5.

* Τρεις διαδοχικές εντός έδρας νίκες έχει πετύχει η Τότεναμ στην Premier League, όλες με 0 παθητικό. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί είχε φτάσει στα 4 ματς ήταν τον Μάρτιο του 2018. Την ίδια στιγμή, ο Χάρι Κέιν έχει βρει δίχτυα και στα 3 τελευταία του παιχνίδια κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο ανανεωμένο Build A Bet παίρνουμε απόδοση 3.25 στον εξής συνδυασμό: Νίκη Τότεναμ, No Goal & Γκολ Κέιν οποιαδήποτε στιγμή.

* Η Μίλαν έχει κερδίσει τα 5 από τα 7 ματς με αντίπαλο τη Σαλερνιτάνα για τη Serie A, σκοράροντας 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Σε απόδοση 1.80 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με over 2,5.

* Ρόμα και Σασουόλο έχουν σκοράρει στα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους παιχνίδια στο Olimpico (μοναδική εξαίρεση το 0-0 τον Δεκέμβριο του 2020). Θα συνεχιστεί το σερί; Στο 1.95 προσφέρεται το g/g.

* Κανένα από τα 6 τελευταία ματς κόντρα στη Ρεμς για την Ligue 1 δεν έχει κερδίσει η Μονακό, σερί που είναι το χειρότερο ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της φετινής κατηγορίας. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, εντυπωσιάζουν και τρέχουν αήττητο σερί 18 αγώνων και από το 2011 και μετά μόνο Παρί και Μονακό έχουν να δείξουν καλύτερα σερί. Στο 1.98 η διπλή ευκαιρία Χ2.

5 - Reims a rendu une clean sheet lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, égalant la meilleure série de son histoire après septembre-octobre 1946 (5). Mur. #SDRACA pic.twitter.com/MaePqkK3F4 — OptaJean (@OptaJean) March 5, 2023

* Μόνο 1 νίκη έχει πετύχει η Λιντς στις 12 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της με αντίπαλο την Μπράιτον στο πρωτάθλημα (2-0 τον Μάρτιο του 2017 για την Championship). Έχει σκοράρει, μάλιστα, μόλις 4 γκολ σε αυτό το κακό σερί. Θα φτάσουν σε ακόμη μία νίκη οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.93 το διπλό.

* Εντυπωσιακό είναι το αήττητο σερί της Μαρσέιγ με τη Στρασμπούρ και έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Αν δεν ηττηθούν και τώρα οι Μασσαλοί, θα κάνουν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.41 βρίσκουμε τον άσο.

* Μόλις 1 ματς έχει χάσει η Κολωνία από την Μπόχουμ στις 30 φορές που την έχει υποδεχθεί για την Bundesliga! Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν μόνο μία φορά (στο 0-0 το 1991). Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι έχουν ηττηθεί στις 11 από τις 12 φετινές τους εξόδους. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 1.65 ο άσος.

* Η Λυών έχει χάσει και τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα φέτος κόντρα σε ομάδες, που βρίσκονται στο top 7 της βαθμολογίας. Θα υποστεί ακόμα μία ήττα, αυτή τη φορά από τη Λιλ; Στο 1.93 ο άσος.

* Αήττητο σερί 7 αγώνων τρέχει η Άιντραχτ, όταν υποδέχεται τη Στουτγκάρδη και είναι το κορυφαίο της ανάμεσα στις ομάδες της φετινής Bundesliga. Ποτέ στην ιστορία τους, μάλιστα, δεν έχουν καταφέρει οι «Αετοί» να φτάσουν τα 8 ματς χωρίς ήττα στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρουν τώρα; Στο 1.87 προσφέρεται ο άσος.

* Βροχή έχουν πέσει τα γκολ στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις της Έμπολι με την Ουντινέζε στη Serie A, με 3,8 να σημειώνονται κατά μέσο! Στο 1.90 βρίσκουμε το over 2,5.

* Καμία από τις 6 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ δεν έχει χάσει η Λειψία. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, τα «πουλάρια» δεν κράτησαν ούτε μία φορά το μηδέν, ενώ δέχθηκαν συνολικά 14 γκολ. Στο 1.88 βρίσκουμε τον συνδυασμό του άσου με το over 2,5.

* Δύο σερί εντός έδρας νίκες επί της Λάτσιο έχει πετύχει η Μπολόνια για το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που πανηγύρισε για 3 διαδοχικά παιχνίδια στο ζευγάρι ήταν το 1979. Θα τα καταφέρει ξανά τώρα; Στο 3.10 ο άσος.

* Η Γουέστ Χαμ μετράει 5 σερί νίκες επί της Άστον Βίλα στην Premier League, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Την ίδια στιγμή, ο τεχνικός των γηπεδούχων Ντέιβιντ Μόις είναι αήττητος στις 13 τελευταίες αναμετρήσεις του με τη Βίλα. Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Σπέτσια συνεχίζει να προβληματίζει επιθετικά στην έδρα της, όπου δεν έχει σκοράρει ούτε 1 φορά στους 5 προηγούμενους αγώνες της. Τα τελευταία 45 χρόνια μόνο δύο ομάδες έχουν να δείξουν χειρότερο σερί: η Πάρμα (8 ματς το 2020-21) και η Σαμπντόρια (7 ματς το 2022-23). Θα το εκμεταλλευτεί η Ίντερ, για να φτάσει στη νίκη χωρίς να δεχθεί γκολ; Στο 2.25 το διπλό με 0 παθητικό.

4 - Der 1. FSV Mainz 05 geht erstmals in seiner Vereinshistorie in vier Bundesligaspielen in Folge mit einer Führung in die Halbzeit-Pause. Vorgelegt. #M05TSG pic.twitter.com/6YFiXLucxK — OptaFranz (@OptaFranz) March 4, 2023

* Ούτε 1 νίκη δεν έχει σημειώσει η Χέρτα στα 7 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στη Μάιντς. Η τελευταία, μάλιστα, τρέχει νικηφόρο σερί 4 αγώνων στην Bundesliga για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Μπο Σβένσον και η τελευταία φορά που πέτυχαν 5 διαδοχικές νίκες ήταν το 2011 με τον Τούχελ στον πάγκο. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση; Στο 2.50 προσφέρεται το διπλό.

* Έξι συνεχόμενες νίκες επί της Μαγιόρκα έχει σημειώσει η Σοσιεδάδ στη LaLiga, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ σε αυτό το σερί! Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.40 το διπλό.

* Σε κάθε ένα από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια της Τορίνο στο πρώτο παιχνίδι του προγράμματος της Κυριακής στη Serie A, σκόραραν και οι δύο ομάδες. Θα συνεχιστεί το σερί στο ματς με τη Λέτσε; Στο 2.15 το g/g.

* Ούτε 1 νίκη δεν έχει πετύχει η Κρεμονέζε επί της Φιορεντίνα σε 11 παιχνίδια για τη Serie A, σερί που είναι το 2ο χειρότερό της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (έχει 15 παιχνίδια με αντίπαλο τη Γιουβέντους). Θα φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε ακόμη μία νίκη; Στο 1.80 το διπλό.

