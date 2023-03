Tο ΑΙ απαντά στο Gazzetta: Νεϊμάρ, Πίρλο, Μπαπέ και άλλοι ως χαρακτήρες του Star Wars!

Το "What If" του Gazzetta είναι εδώ και ξαναγράφει την ιστορία με τη βοήθεια της Tεχνητής Nοημοσύνης. Μέσα από τα μάτια του Artificial Intelligence (AI), το Gazzetta απαντά στα μεγαλύτερα αθλητικά "What if" της ιστορίας, τα οπτικοποιεί και αλλάζει τους κανόνες του storytelling! Εμείς ρωτάμε, οι μηχανές απαντούν. Εμείς δίνουμε τα prompts και κατευθύνουμε τους αλγόριθμους, οι μηχανές σχεδιάζουν. Και το αποτέλεσμα έρχεται στις οθόνες σας, μέσω του μεγαλύτερου αθλητικού site της χώρας, το οποίο πλέον μιλά και τη γλώσσα του AI!