Εφυγε από το γήπεδο διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία η Κεράλα Μπλάστερς των Διαμαντάκου, Γιάννου (vid)

Η ομάδα της Ινδίας που αγωνίζονται οι δύο Ελληνες επιθετικοί διαμαρτυρήθηκε για το γκολ που δέχθηκε στην παράταση της αναμέτρησής της με την Μπενγκαλούρου και αποχώρησε από το ματς!

Απίστευτα πράγματα έγιναν στο ματς της Μπενγκαλούρου με την Κεράλα Μπλάστερς των Διαμαντάκου, Γιάννου για τα play offs του πρωταθλήματος Ινδίας. Η κανονική του διάρκεια έληξε χωρίς σκορ (ο πρώτος ήταν βασικός και ο δεύτερος στον πάγκο) και έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Ετσι φτάσαμε στο 96' όπου οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ έξω από τα καρέ της Κεράλα Μπλάστερς και ο Τσέτρι σκόραρε για λογαριασμό τους.



#sunilchhetri Such an act of Shame. Never expected from you. #KBFC #indianfootball pic.twitter.com/2tN9xSys7b

Ομως οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα πως το χτύπημα του αντιπάλου τους έγινε χωρίς να σφυρίξει ο ρέφερι και ενώ εκείνοι οργάνωναν το «τείχος», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι να διακοπεί και να κατακυρωθεί υπέρ των αντιπάλων τους.

Αυτόματα η Κεράλα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ενώ τα δύο clubs συνέχισαν διαδικτυακά την «κόντρα» τους».

Still trying to figure out 𝗪𝗛𝗘𝗡 the referee whistled or marked the distance of the wall. #BFCKBFC #ഒന്നായിപോരാടാം #KBFC #KeralaBlasters