Βενγκέρ: «Όταν Κριστιάνο και Μέσι δεν θα είναι πια εδώ, θα συνειδητοποιήσουμε τί μας έχουν προσφέρει» (vid)

Ο Αρσέν Βενγκέρ αρνήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη μεγάλη συζήτηση για τον κορυφαίο όλων των εποχών, δίνοντας μάλλον την τέλεια απάντηση στην ερώτηση.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι παρέλαβε το βραβείο FIFA Best, καθώς ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για το 2022. Η ατομική αυτή διάκριση ήρθε μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή, με τον pulga να κατακτά το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την συλλογή του. Πιθανότατα αργότερα μέσα στη χρονιά ο αρχηγός της «αλπισελέστε» και σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, θα κατακτήσει και την όγδοη Χρυσή Μπάλα, ξεπερνώντας κατά τρεις το «αντίπαλον δέος» Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πάλαι ποτέ προπονητής της Άρσεναλ Αρσέν Βενγκέρ ερωτήθηκε για τον κορυφαίο όλων των εποχών στην εκδήλωση των βραβείων της FIFA και αρνήθηκε να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας πως αμφότεροι απέδειξαν πόσο υπέροχο μπορεί να είναι το άθλημα.

«Όταν δεν θα είναι πια εκεί, θα συνειδητοποιήσουμε τί μας έχουν δώσει, και οι δύο», δήλωσε ο Αλσατός τεχνικός. «Πάντα αρνούμαι να τους κατατάξω ιεραρχικά, επειδή είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Εντελώς διαφορετικοί παίκτες, αλλά δύο εξαιρετικοί παίκτες που έχουν δείξει στον κόσμο εδώ και 15 χρόνια πόσο σπουδαίο μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο».

