Τότεναμ – Τσέλσι: Θα ξεμπλοκάρουν στο… σπίτι τους οι «μπλε»;

Ντέρμπι στο Λονδίνο, ντέρμπι στη Μαδρίτη, ντέρμπι στο Τορίνο, ντέρμπι στη Μασσαλία, μεγάλα ματς σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Ντέρμπι στο Λονδίνο, όπου η Τότεναμ υποδέχεται την Τσέλσι, που περνάει βαθιά κρίση. Οι «μπλε», βέβαια, έχουν φύγει με τη νίκη και από τις 3 προηγούμενες επισκέψεις τους σε αυτό το στάδιο με συνολικά τέρματα 6-0! Η Τσέλσι, μάλιστα, τρέχει αήττητο σερί 8 αγώνων στο ζευγάρι (με 6 νίκες) και θα προσπαθήσει να γίνει μόλις η 3η ομάδα στην ιστορία, που πετυχαίνει 4 σερί νίκες στην έδρα της Τότεναμ μετά τις Άρσεναλ (1955) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2007). Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 2.85 βρίσκουμε το διπλό.

Το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του Πότερ είναι, φυσικά, στην επίθεση και αυτό φαίνεται από τα μόλις 6 γκολ που έχουν πετύχει στα 11 τελευταία ματς για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην κατηγορία από τον Νοέμβριο και μετά. Στο 1.77 προσφέρεται το under 2,5.

Αν θέλουν, βέβαια, να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί στο ζευγάρι, οι γηπεδούχοι θα χρειαστούν τα γκολ του Χάρι Κέιν. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Spurs σκόραρε στο ματς του πρώτου γύρου με την Τσέλσι και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος, που βρίσκει δίχτυα και εντός και εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλσι την ίδια σεζόν μετά τον Γκάρι Λίνεκερ το 1990-91. Θα τα καταφέρει; Στο 2.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν στο ματς.

Premier League με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα

Η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες, είναι και πάλι μόνη στην κορυφή και τώρα έχει την έξοδο στην έδρα της Λέστερ, επί της οποίας έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες στην Premier League και αν της κάνει 5, θα πρόκειται για την κορυφαία της επίδοση στο ζευγάρι από το 1932! Έχει κερδίσει, μάλιστα, και στις 2 προηγούμενες εξόδους της στο King Power Stadium.

2009 - Arsenal have won a Premier League game they were losing at half-time outside of London for the first time since December 2009 (2-1 at Liverpool). Temperament. pic.twitter.com/xu4zvhrp8l — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2023

Η τελευταία φορά που κέρδισε 3 συνεχόμενες φορές στην έδρα της Λέστερ ήταν το 1932. Θα ισοφαρίσει αυτές τις φοβερές επιδόσεις; Σε απόδοση 1.70 βρίσκουμε το διπλό. Ειδικά, από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια τους κόντρα στην ομάδα, που ξεκίνησε στην κορυφή πριν την αγωνιστική (τελευταία της νίκη το 1998 με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ανάλογη περίπτωση). Είναι μόλις η 2η φορά που η Άρσεναλ θα την επισκεφθεί, βρισκόμενη στην κορυφή, έχοντας κερδίσει με 2-1 το 2004 για την τελευταία αγωνιστική.

Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, μπαίνουν τόσο συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια τους φέτος, που έχουν δεχθεί μόλις 8 γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων τους, επίδοση που είναι χειρότερη μόνο από εκείνη της Νιουκάστλ (6) στην κατηγορία. Στο 2.55 η απόδοση να κερδίσει το ματς η Άρσεναλ από το πρώτο ημίχρονο.

Κορυφαία Priceboosts στην Premier League

Ο πρώτος τελικός στην Αγγλία

Ο πρώτος τελικός στη σεζόν στην Αγγλία είναι για το League Cup ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ. Η τελευταία έχει χάσει και τους 8 πιο πρόσφατους τελικούς της στο Wembley, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία του σταδίου. Πανηγύρισε για τελευταία φορά το 1995, όταν κατέκτησε το Κύπελλο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Θα εκμεταλλευτεί αυτή την αρνητική παράδοση, για να φτάσει στη νίκη και στην κατάκτηση του τροπαίου η Γιουνάιτεντ; Στο 2.15 προσφέρεται ο άσος.

Ο Έντι Χάου, πάντως, έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά στον πάγκο των Magpies και από τη σεζόν 2009-10 κανένας προπονητής δεν έχει κερδίσει περισσότερα παιχνίδια από αυτόν στη διοργάνωση (22, όσα και ο Πεπ Γκουαρδιόλα). Θα προσπαθήσει τώρα να γίνει ο πρώτος Άγγλος προπονητής μετά τον Στηβ ΜακΛάρεν (το 2004 με τη Μίντλεσμπρο), που κατακτά το τρόπαιο. Θα τα καταφέρει; Στο 3.50 βρίσκουμε το διπλό και σε απόδοση 2.25 η κατάκτηση για τη Νιουκάστλ.

27 - Manchester United have won more games than any other side across the big five European leagues this season (27); indeed, their total is already seven more victories than they managed last season (20). Surging. pic.twitter.com/j1658Q1xWf — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2023

Βέβαια, και ο Τεν Χαγκ μπορεί να γράψει ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Ολλανδός προπονητής, που φτάνει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Οι συμπατριώτες του έχουν ποσοστό επιτυχίας 75% μέχρι τώρα σε τελικούς στην Αγγλία, με τον μοναδικό ηττημένο να είναι ο Γκούλιτ, που έχασε το 1999 στο Κύπελλο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό με τη Νιουκάστλ! Στο 1.55 η απόδοση για την κατάκτηση του τροπαίου από τους «κόκκινους διάβολους».

Τα βλέμματα στον τελικό θα πέσουν και πάνω στον σούπερ φορμαρισμένο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έχει 12 γκολ και 6 ασίστ στα 15 του τελευταία ματς για το League Cup! Ο επιθετικός της Γιουνάιτεντ δεν σταματάει να σκοράρει και έχει 5 γκολ στα 5 τελευταία παιχνίδια στη διοργάνωση. Στο 2.40 βρει οποιαδήποτε στιγμή δίχτυα στον τελικό ο Ράσφορντ.

Η Μαδρίτη στα δύο

Μεγάλο ντέρμπι και στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ, θα υποδεχθεί την Ατλέτικο. Οι «μερέγκες», λοιπόν, μπορεί να είναι περισσότερο κουρασμένοι μετά το ταξίδι στην Αγγλία, όμως έχουν χάσει μόλις 1 από τα 13 προηγούμενα ντέρμπι κόντρα στους «ροχιμπλάνκος», ενώ έχουν κερδίσει και τα 3 πιο πρόσφατα εντός έδρας, κρατώντας το μηδέν, μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις! Θα διευρύνουν το σερί τους; Στο 1.78 βρίσκουμε τον άσο και στο 2.95 τον άσο με 0 παθητικό.

4 - Real Madrid are the first team to score four goals in a single away game against Liverpool in the history of European competitions. Overwhelming. #UCL pic.twitter.com/aXZPvs2lmZ — OptaJose (@OptaJose) February 21, 2023

Η Ατλέτικο, πάντως, προφανώς και δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, με τον Κάρλο Αντσελότι πάντα να δυσκολεύεται απέναντί της στη LaLiga. Ο Ιταλός τεχνικός έχει κερδίσει μόλις το 28,6% των αγώνων, που έχει δώσει απέναντι στους «ροχιμπλάνκος», ποσοστό που είναι το χειρότερό του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο! Θα καταφέρει η Ατλέτικο να του κάνει και πάλι τη… ζημιά; Στο 1.98 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

Τέλος, πάντα τα μεγάλα παιχνίδια τα κρίνουν οι μεγάλοι παίκτες και ο Καρίμ Μπενζεμά είναι ένας από αυτούς. Ο επιθετικός της Ρεάλ έχει σκοράρει στα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα ντέρμπι με την Ατλέτικο, κάτι που έκανε και στα 2 τελευταία. Θα συνεχίσει το σερί του; Στο 1.833 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπενζεμά.

Live Streaming στη LaLiga*

Μάχη 4άδας στο Μιλάνο, ντέρμπι στο Τορίνο

Μεγάλο παιχνίδι στο Μιλάνο, όπου η Μίλαν υποδέχεται την Αταλάντα, με φόντο την 4άδα της Serie A. Οι «ροσονέρι» έχουν προβάδισμα και στη βαθμολογία και στην παράδοση, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 5 ματς ήταν το 2012. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση; Στο 2.20 ο άσος. Άλλωστε, οι Bergamaschi έχουν χάσει τα 3 από τα 4 τελευταία τους ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η τελευταία φορά που πέτυχαν διαδοχικά διπλά στη Serie A ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο…

2 - For the first time since the post-World Cup restart, AC Milan have won two games in a row in Serie A; prior to this series they only won two points from the previous five matches. Progression.#MonzaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2023

Η ομάδα του Πιόλι, μάλιστα, μετράει 3 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όλες με το ίδιο σκορ: 1-0. Ποτέ στην ιστορία της η Μίλαν δεν πέτυχε 4 σερί νίκες με το συγκεκριμένο σκορ, ενώ η τελευταία φορά που κέρδισε περισσότερα παιχνίδια στη σειρά με 0 παθητικό ήταν το 2018. Θα δούμε να συνεχίζονται τα δύο σερί; Σε απόδοση 3.80 ο άσος με 0 παθητικό, στο 4.10 το σκορ πολλαπλής επιλογής 1-0, 2-0, 3-0 και στο 8.25 το ακριβές σκορ 1-0.

Από τη στιγμή, μάλιστα, που η Μίλαν άλλαξε σύστημα και αποφάσισε να παίξει πιο κλειστά, με 3άδα στο κέντρο της άμυνας, ο δείκτης xG εναντίον της έπεσε μόλις στο 0.7 από το 1.2, που ήταν στα υπόλοιπα παιχνίδια, μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δέχεται μόλις 0.3 γκολ ανά παιχνίδι από 1.4… Στο 1.90 προσφέρεται το under 2,5 γκολ.

Ντέρμπι και στο Τορίνο, με τη Γιουβέντους να έχει πάρει τον… αέρα της Τορίνο, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στα 33 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (2-1 τον Απρίλιο του 2015)! Μπορεί, μάλιστα, η Toro να απέφυγε την ήττα στην τελευταία περίπτωση (1-1), όμως η τελευταία φορά που δεν ηττήθηκε σε συνεχόμενα ντέρμπι ήταν το 1986… Στο 1.77 βρίσκουμε τον άσο.

97 - Ángel Di María has been directly involved in 10 goals (4 goals, 6 assists) in 967’ for Juventus in all competitions in 2022/23: the most of any Bianconeri players this season, contributing to a goal every 97 minutes on average. Judgment.#speziavsjuventus pic.twitter.com/Qs6LMrzJeC — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 19, 2023

Οι «μπιανκονέρι» το… αφήνουν για το τέλος στα ματς με την Τορίνο, καθώς έχουν πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ από το 70’ και μετά σε κάθε ένα από τα 9 προηγούμενα ντέρμπι (σκόραραν 9 φορές από τις συνολικά 14). Στο 2.10 η απόδοση για τη νίκη της Γιουβέντους στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς πέτυχε το μοναδικό γκολ στο ντέρμπι του πρώτου γύρου, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του (1-0). Μόνο 3 παίκτες της Γιούβε έχουν καταφέρει να σκοράρουν και στα 2 ντέρμπι στην ίδια σεζόν από το 1994 και μετά: ο Βιάλι (1995-96), ο Ιγουαΐν (2016-17) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (2018-19). Θα βρεθεί ανάμεσά τους ο Σέρβος; Σε απόδοση 2.40 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Βλάχοβιτς.

Serie A σε ζωντανή μετάδοση*

Ματσάρες κορυφής στην Bundesliga

Η μάχη για τον τίτλο στην Bundesliga είναι συναρπαστική και δύο από τις ομάδες που ισοβαθμούν στην κορυφή παίζουν μεταξύ τους. Η Μπάγερν, λοιπόν, υποδέχεται την Ουνιόν, από την οποία δεν έχει ηττηθεί ποτέ στο πρωτάθλημα σε 7 αναμετρήσεις, ενώ παραμένει η μοναδική ομάδα, που δεν χάσει από τους πρωτευουσιάνους. Στο 1.34 προσφέρεται ο άσος.

3 - In FC Bayern, Borussia Dortmund and Union Berlin, three teams are tied on points at the top after matchday 21 of the #Bundesliga - the first time this has happened at such a late stage of the season since the introduction of 3-points per win. Exciting. — OptaFranz (@OptaFranz) February 19, 2023

Βέβαια, οι Βαυαροί έχουν κερδίσει μόνο 12 από τα 21 φετινά τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά είχε συμβεί το 2011 σε αυτό το σημείο της σεζόν. Τότε, δεν κατέκτησαν και τον τίτλο και προβληματίζονται πολύ. Θα καταφέρει η Ουνιόν, που μετράει 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες σκοράροντας 2+ γκολ στην Bundesliga, να κάνει την έκπληξη; Σε απόδοση 3.20 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι θα αναμετρηθούν οι κορυφαίες άμυνες της Bundesliga φέτος. Η Μπάγερν έχει δεχθεί μόλις 21 γκολ, ενώ η Ουνιόν 24. Το under 2,5 γκολ προσφέρεται σε απόδοση 2.37.

10+10 - Randal Kolo Muani is the first Eintracht Frankfurt player since detailed data collection (2004-05) to reach double figures for both goals and assists in a single Bundesliga season (10G 10A). Star. #SGESVW pic.twitter.com/5s8VJ0UX0q — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2023

Μεγάλο παιχνίδι έχουμε και στη Λειψία, όπου οι «Ταύροι» θα υποδεχθούν την Άιντραχτ. Η τελευταία δεν έχει κερδίσει ποτέ στο γήπεδο στην ιστορία της στην Bundesliga (σε 6 αναμετρήσεις) και κινδυνεύει να ισοφαρίσει το αρνητικό της ρεκόρ, που έχει απέναντι στη Μάνχαϊμ με 7 ματς χωρίς νίκη. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν γενικώς καλά για τους «Αετούς» εκτός έδρας, καθώς τρέχουν αρνητικό σερί 4 αγώνων χωρίς νίκη, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.68.

Ενισχυμένο παρολί στην Bundesliga

Στη Γαλλία έχει… Le Classique!

Η κορυφή μπορεί να πάρει… φωτιά στη Γαλλία, καθώς η Μαρσέιγ υποδέχεται την Παρί στο μεγαλύτερο ντέρμπι και έχει τη δυνατότητα να την πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Και οι Μασσαλοί μπορούν να νιώθουν αισιόδοξοι, καθώς σε αυτό το στάδιο κέρδισαν τους Παριζιάνους στις αρχές του μήνα για το Κύπελλο (2-1) και τώρα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν συνεχόμενες νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τότε που άλλαξε ιδιοκτησία η Παρί. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.70 βρίσκουμε τον άσο. Άλλωστε, η Μαρσέιγ έχει πετύχει 7 νίκες μετά την επανέναρξη στις αρχές του έτους, τις περισσότερες στη Ligue 1 (όσες έχει και η Μονακό), ενώ οι πρωτευουσιάνοι έχουν ηττηθεί στις 3 από τις 4 πιο πρόσφατες εξόδους τους…

150 - Youngest players to score 150 goals in Ligue 1 🇫🇷 :



🥇 - Kylian Mbappé yesterday (24 years and 2 months)



🥈 - Just Fontaine in 1959 (26 years and 2 months)



🥉 - Hervé Revelli in 1972 (26 years and 3 months)



Precocity. pic.twitter.com/76Wn5STsux — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2023

Η Παρί μπορεί να κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική, όμως δεν έπεισε και αμυντικά δείχνει να βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δέχθηκε ξανά 3 γκολ, κάτι που είχε συμβεί και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι με τη Μονακό (1-3) και χειρότερο ανάλογο σερί έχει να κάνει από το 1985 στο πρωτάθλημα! Σε απόδοση 2.25 προσφέρεται η επιλογή για over 3,5 γκολ.

Εξαιρετική παράδοση στα ντέρμπι έχει δημιουργήσει ο Κιλιάν Μπαπέ, που έχει σκοράρει 7 φορές εναντίον της Μαρσέιγ, φορώντας τη φανέλα της Παρί και υπολείπεται μόνο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (11 γκολ) στη σχετική λίστα. Έφτασε, μάλιστα, τα 198 γκολ με τους Παριζιάνους σε όλες τις διοργανώσεις και χρειάζεται άλλα 2, για να πιάσει τον Καβάνι στη λίστα με τους all-time σκόρερς του συλλόγου. Στο 2.15 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ.

Build A Bet στη Ligue 1*

bwin Quick Hits

* Οι Γουλβς έχουν χάσει τα 3 από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια τους στην Premier League, όταν αγωνίστηκαν Παρασκευή. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό το σερί ήταν η νίκη επί της Φούλαμ με 1-0 τον Απρίλιο του 2021. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 1.60 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Οι Παρασκευές δεν ταιριάζουν στην Έλτσε, που έχει χάσει και τα 6 τελευταία της ματς στο πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα. Την ίδια στιγμή, η Μπέτις τρέχει αήττητο σερί 9 αγώνων, όταν αγωνίζεται βράδυ Παρασκευής, με τους 7 από αυτούς να έρχονται με τον Πελεγκρίνι στον πάγκο. Θα συνεχιστούν τα δύο σερί; Στο 2.00 το διπλό.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Μπολόνια εντός έδρας επί της Ίντερ στα 16 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, χάνοντας τα 12 από αυτά. Κέρδισε, πάντως, το πιο πρόσφατο, με το 1999 να αποτελεί την τελευταία φορά που επιβλήθηκε σε συνεχόμενα παιχνίδια των «νερατζούρι». Θα επιστρέψουν στις νίκες οι φιλοξενούμενοι, που έχουν σκοράρει και στα 7 προηγούμενα ματς στο ζευγάρι; Στο 1.73 το διπλό.

* Η Μπαρτσελόνα δεν έχει χάσει κανένα από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στην Αλμερία στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 11 από αυτά και σκοράροντας κατά μέσο όρο 3 γκολ σε αυτό το σερί. Στο 1.93 το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ για τους «μπλαουγκράνα», που ψάχνουν την 8 σερί τους νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά πέτυχαν το 2019 με τον Βαλβέρδε στον πάγκο.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λιντς στα 14 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία (μετά την ήττα με 1-0 τον Φεβρουάριο του 1998). Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, ξεκινούν για 2η φορά στη σεζόν στη ζώνη του υποβιβασμού και την προηγούμενη που συνέβη αυτό, επιβλήθηκαν με 2-1 της Λίβερπουλ τον Οκτώβριο. Έφτασαν σε 4 νίκες στις 6 προηγούμενες περιπτώσεις, που στην αρχή της αγωνιστικής ήταν στις 3 τελευταίες θέσεις. Θα πάρουν ξανά τους 3 βαθμούς; Στο 1.98 ο άσος.

1.18 - Javi Gracia averaged 1.18 pts/game as a Premier League manager for Watford, the second-highest rate by any Hornets boss in the competition (Nigel Pearson 1.25), and higher than Leeds' Jesse Marsch averaged before leaving the club (1.08). Rescue. pic.twitter.com/58Z3L1viot — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2023

* Ούτε 1 φορά δεν έχει ηττηθεί η Μάντσεστερ Σίτι στα 17 ματς που έχει δώσει με την Μπόρνμουθ για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 15 από αυτά. Για την Premier League, μάλιστα, έχει πετύχει το 100% των νικών (11 ματς), που αποτελεί την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της κατηγορίας. Θα φτάσουν και πάλι στη νίκη οι Citizens; Σε απόδοση 1.75 το διπλό από το πρώτο ημίχρονο.

* Ο Βίκτορ Οσιμέν συνεχίζει να σκοράρει για τη Νάπολι και έχει βρει δίχτυα και στα 7 τελευταία του ματς στη Serie A. Τώρα, κόντρα στην Έμπολι, θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης, που βάζει γκολ για 8 σερί αγώνες μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα. Θα τα καταφέρει; Στο 1.80 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Οσιμέν.

* Αήττητο σερί 16 αγώνων στο γήπεδό της με αντίπαλο τη Σαμπντόρια τρέχει η Λάτσιο στη Serie A, έχοντας πανηγυρίσει 13 νίκες σε αυτό το διάστημα, χάνοντας για τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2005. Ο κορυφαίος σκόρερ των γηπεδούχων, μάλιστα, Τσίρο Ιμόμπιλε έχει σκοράρει 15 φορές σε 17 παιχνίδια επί της Σαμπντόρια, που αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του αντιπάλους στην Ιταλία. Σε απόδοση 2.30 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ιμόμπιλε και να κερδίσει η Λάτσιο.

* Η Γουέστ Χαμ έχει πετύχει 7 νίκες στα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα σε ομάδες που προβιβάστηκαν στην Premier League την ίδια σεζόν. Κέρδισε, μάλιστα, και τα τελευταία, με το 1999 να αποτελεί την τελευταία φορά, που αυτό το σερί έφτασε στις 5 νίκες. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ; Στο 1.75 βρίσκουμε τον άσο.

* Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Έβερτον στην Premier League δεν έχασε η Άστον Βίλα, κερδίζοντας τα 5 από αυτά και τα 3 τελευταία στη σειρά. Η τελευταία φορά που οι Villagers κέρδισαν 4 σερί ματς στο ζευγάρι ήταν το 1998. Θα τα καταφέρουν ξανά; Σε απόδοση 2.95 το διπλό.

Moving day in the bottom six 👀 pic.twitter.com/EyZorqYNQJ — Premier League (@premierleague) February 18, 2023

* Η Λίβερπουλ έχει πετύχει 7 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας στην Premier League με συνολικά τέρματα 22-6! Θα φτάσει σε ακόμα μία φέτος; Στο 1.72 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Σεβίλλη έχει κερδίσει και τα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Οσασούνα στη LaLiga (τελευταία της γκέλα το 1-1 το 2009), σερί που είναι και το κορυφαία της στην ιστορία του ζευγαριού. Σε απόδοση 1.90 ο άσος.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Χιρόνα στα 15 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη LaLiga, χάνοντας τα 2 πιο πρόσφατα χωρίς να βρει δίχτυα. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπιλμπάο; Στο 2.55 ο άσος με 0 παθητικό.

* Τρεις διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί της Χετάφε έχει πετύχει η Βιγιαρεάλ, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Μόνο κόντρα σε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Γρανάδα έχει φτάσει αυτό το σερί στα 4 ματς το «κίτρινο υποβρύχιο» στην ιστορία του. Θα τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι; Στο 2.37 βρίσκουμε την απόδοση στον άσο με 0 παθητικό.

* Εντυπωσιακό είναι το αήττητο σερί της Ρεμς στη Ligue 1 και έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια, που όχι μόνο είναι το καλύτερο στην ιστορία της, αλλά και το κορυφαίο τρέχον στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Θα το διευρύνει κόντρα στην Τουλούζ; Στο 2.15 ο άσος.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Γκλάντμπαχ στα 11 προηγούμενα παιχνίδια της στην έδρα της Μάιντς για την Bundesliga (το σερί ξεκίνησε από την ήττα με 1-0 τον Ιανουάριο του 2016). Θα αποφύγει και φέτος την ήττα; Στο 1.70 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Σε καμία από τις 10 επισκέψεις της στην έδρα της Χέρτα δεν κατάφερε να κερδίσει η Άουγκσμπουργκ, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχει δεχθεί, μάλιστα, 2+ τέρματα και στις 7 τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα, κάτι που της συμβαίνει για πρώτη φορά. Σε απόδοση 2.10 βρίσκουμε τον άσο.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Μπόχουμ στα 18 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο τη Βέρντερ στην Bundesliga. Ήταν με 2-1 τον Φεβρουάριο του 2008, στη μοναδική νίκη στην ιστορία της σε 33 επισκέψεις στη Βρέμη! Έχει χάσει, μάλιστα, τα 10 από τα 11 φετινά παιχνίδια της εκτός έδρας στο πρωτάθλημα και με ακόμη μία θα ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 1.98 ο άσος.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις