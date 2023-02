«Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι»: Η Μποέμιανς συγκεντρώνει χρήματα για τα παιδιά στην Παλαιστίνη (vid)

Η Μποέμιανς παρουσίασε μια νέα φανέλα σε συνεργασία με την Palestine Sport for Life με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για τα παιδιά στην Παλαιστίνη.

Η Bohemian FC παρουσίασε μια νέα φανέλα για την υποστήριξη των παιδιών στην Παλαιστίνη. Με το σλόγκαν «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να παίζει», ο σύλλογος του Δουβλίνου έγραψε στο twitter ότι τα χρήματα από τις πωλήσεις της νέας φανέλας θα δοθούν σε μπάλες και ποδοσφαιρικό εξοπλισμό για παιδιά που ζουν στον καταυλισμό του Τουλκαρέμ, στη Δυτική Όχθη.

'Every child has a right to play'



Our 2023 away kit, in partnership with Palestine Sport for Life 🇵🇸⚽️🇮🇪



Shirt sales will raise funds to bring football and other sports to children in Tulkarem Camp, West Bank.



