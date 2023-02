Μ' έναν υπέροχο τρόπο ο Πρίγιοβιτς πέτυχε το 4ο φετινό του τέρμα και το 1ο για το 2023 φορώντας τη φανέλα της Γουέστερν Γιουνάιτεντ.

Ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς επέστρεψε στην... αγαπημένη του συνήθεια σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ.

Ο Σέρβος στράικερ, ο οποίος κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα στην A-League Αυστραλίας με την Γουέστερν Γιουνάιτεντ, σημείωσε το 4ο φετινό του γκολ και 1ο για το 2023 με... ρουκέτα έξω από την περιοχή.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Μελβούρνης υποδέχτηκε την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι ο «Πρίγιο» με σουτ έξω από την περιοχή επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά τις 30/12 όταν και είχε σκοράρει στο 1-1 με την Βρισβάνη.

