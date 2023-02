Ο Κορμπεράν επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Γουέστ Μπρόμγουιτς

Ο Κάρλος Κορμπεράν θα συνεχίσει στο «Χόθορνς» παρά το «πρέσινγκ» της Λιντς και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γουέστ Μπρόμγουιτς.

Κάτοικος «Χόθορνς» θα συνεχίσει να είναι ο Κάρλος Κορμπεράν, παρά το ασφυκτικό «πρέσινγκ» της Λιντς.

Η ομάδα της Premier League ήθελε τον πρώην κόουτς του Ολυμπιακού που τον Οκτώβριο ανέλαβε την Γουέστ Μπρόμγουιτς της Championship και έκτοτε, με ρεκόρ 10-0-3 στην κατηγορία την έχει βάλει σε τροχιά ανόδου.

Ωστόσο ο Ισπανός δεν... ενέδωσε και μάλιστα επέκτεινε πρόωρα το συμβόλαιό του με το club, με αυξημένες μάλιστα κατά πολύ αποδοχές.



Our 𝗕𝗢𝗦𝗦. 🇪🇸



We're delighted to announce @CarlosCorberan has signed a contract extension at The Hawthorns. ✍️