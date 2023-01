Μια «ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην εθνική Πολωνίας βρίσκεται ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος φέρεται να συζητά τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Από τον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας, σε αυτόν της εθνικής Πολωνίας φαίνεται πως θα καταλήξει ο Φερνάντο Σάντος.

Λιγότερο από δύο μήνες μετά το «διαζύγιο» με τους Ίβηρες, ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους ανθρώπους της πολωνικής ομοσπονδίας για συμβόλαιο ως το 2026 και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal.

Έτσι, ο 68χρονος coach θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν σε διεθνές επίπεδο και θα είναι και πάλι ενεργός με την έναρξη των προκριματικών του Euro 2024 που ξεκινούν τον ερχόμενο Μάρτιο.

Poland are closing in on agreement to appoint Fernando Santos as new head coach — deal expected to be valid until June 2026 🇵🇱 #Poland



Former Portugal coach is discussing the final details to get it done soon. pic.twitter.com/W4Ggguxyp6