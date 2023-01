Νοσταλγοί της Premier League μαζευτείτε!

Τα ντέρμπι συνεχίζονται σε όλη την Ευρώπη και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Μεγάλα ντέρμπι στην Premier League

Η 21 η αγωνιστική στην Premier League περιλαμβάνει δύο μεγάλα παιχνίδια, που κλέβουν τις εντυπώσεις. Το πρώτο θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου, ενώ το δεύτερο θα κλείσει τη Super Sunday και θα θυμίσει… παλιότερα χρόνια, καθώς η πρωτοπόρος Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα ντέρμπι, που θα μαγνητίσει τους νοσταλγούς των πρώτων χρόνων της Premier League! Ποια τα κορυφαία στοιχεία πριν τη σέντρα;

* Η Άρσεναλ έχει κερδίσει τα 5 από τα 7 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League, συμπεριλαμβανόμενης και της περσινής νίκης με 3-1. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη; Στο 1.87 ο άσος.

* Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε το παιχνίδι του πρώτου γύρου και θα προσπαθήσει να κάνει το… double επί της Άρσεναλ μόλις για 2 η φορά στη μετά-Φέργκιουσον εποχή. Το έκανε και τη σεζόν 2017-18 με τον Μουρίνιο στον πάγκο. Όταν, μάλιστα, οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν με 3-1 τον Σεπτέμβριο, οι «κανονιέρηδες» ήταν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας. Μόνο το 1996 κατάφερε η Γιουνάιτεντ να κερδίσει και τα 2 ματς κόντρα στον πρωτοπόρο (τότε, κόντρα στη Νιούκαστλ). Θα το κάνει και φέτος; Στο 4.00 το διπλό.

* Αυτή θα είναι μόλις η 3 η φορά, που η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απολαμβάνοντας την κορυφή της Premier League. Και στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία (1-1 το 2004 και 2-2 το 2007). Σε απόδοση 3.70 προσφέρεται η ισοπαλία.

47 - Arsenal have won 47 points from 18 Premier League games this season; the most points they’ve won at this stage of a campaign in their league history. Dreaming. pic.twitter.com/654cQE4PYZ — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2023

* Η Άρσεναλ δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ στο 2023 σε όλες τις διοργανώσεις. Μόλις 3 φορές στην ιστορία τους οι «κανονιέρηδες» κράτησαν το μηδέν και στα 4 πρώτα παιχνίδια του έτους: το 1935, το 1994 και το 2021. Θα το κάνουν και φέτος; Στο 2.75 να μην σκοράρει η Γιουνάιτεντ.

* Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει άμεση συμμετοχή σε 8 γκολ στα 10 τελευταία ματς με αντίπαλο την Άρσεναλ. Θα συνεχίσει τις καλές του επιδόσεις; Ενισχυμένη απόδοση να είναι ο Ράσφορντ εκείνος που θα ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι.

8 - @Arsenal are eight points ahead of second-place Manchester City in the Premier League table, with this their biggest lead in the competition when playing the same number of games as the side below since the final day of 2003-04, when they won the title by 11 points. Charge. pic.twitter.com/spqzvj76Aa — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2023

* Η Λίβερπουλ έχει χάσει μόλις 2 από τα 15 προηγούμενα ματς με την Τσέλσι στην Premier League. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.87. Συν ότι οι «μπλε» δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις τελευταίες εξόδους τους, σερί που είναι το χειρότερό τους από τον Δεκέμβριο του 2015 (τότε, σταμάτησε στις 7).

* Παρόλα αυτά, και τα 2 μεταξύ τους παιχνίδια πέρυσι έληξαν ισόπαλα. Ποτέ στην ιστορία του ζευγαριού δεν σημειώθηκαν 3 διαδοχικές ισοπαλίες. Θα συμβεί κάτι τέτοιο φέτος; Στο 3.75 προσφέρεται το Χ.

* Η γηπεδούχος έχει κερδίσει μόλις 3 από τα 17 προηγούμενα ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι στην Premier League. Οι «κόκκινοι», μάλιστα, έχουν χάσει και τα 2 παιχνίδια τους στο 2023 μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και κινδυνεύουν να υποστούν 3 ήττες σε ισάριθμα ματς στο ξεκίνημα του έτους για πρώτη φορά από το 1953! Θα συνεχίσει την παράδοση η Τσέλσι; Στο 3.90 το διπλό.

* Η άμυνα αποδεικνύεται τεράστια πρόβλημα για τη Λίβερπουλ φέτος. Η ομάδα του Κλοπ έχει δεχθεί γκολ και στα 8 πιο πρόσφατα της παιχνίδια στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2016. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που δέχθηκε 3+ σε διαδοχικά παιχνίδια ήταν τον Δεκέμβριο του 1953! Σε απόδοση 1.60 το g/g, στο 1.93 ο συνδυασμός g/g και over.

* Αν εξαιρέσουμε τα αυτογκόλ, Σαλάχ και Νούνιες έχουν πετύχει τα 10 από τα 11 τελευταία γκολ της Λίβερπουλ στο Anfield σε όλες τις διοργανώσεις! Ενισχυμένη απόδοση να κάνουν από 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας στο ματς.

* Ο Κάι Χάβερτς σκόραρε πέρυσι για την Τσέλσι στο εκτός έδρας ματς με τη Λίβερπουλ. Ο τελευταίος παίκτης των «μπλε», που βρήκε δίχτυα σε συνεχόμενες εξόδους στο Anfield στο πρωτάθλημα ήταν ο Τζο Κόουλ το 2005. Θα πετύχει και πάλι γκολ ο Χάβερτς; Στο 3.40 να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή.

40.3% - 27 of Marcus Rashford's 67 Premier League goals have been the winning goal of the game, the highest percentage of any player with 50+ goals in the competition's history (40.3%). Decisive. #MUNMCI pic.twitter.com/LMRtz3yzJb — OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2023

Η Ρεάλ και ο Βαλβέρδε

Το πρόγραμμα της Κυριακής στη LaLiga κλείνει με μεγάλο παιχνίδι. Η Μπιλμπάο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 14 αγώνων στο ζευγάρι. Κέρδισε, μάλιστα, και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της! Στο 2.37 η απόδοση για διπλό.

1949 - @realmadriden have lost their first league game in a calendar year two consecutive times (2022 vs Getafe, 2023 vs Villarreal) for the first time since 1948 - 1949 (vs Alcoyano and Barcelona respectively). Septuagenarian. pic.twitter.com/fW2Xblq6j6 — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

Το αήττητο σερί της Ρεάλ στο Μπιλμπάο έχει φτάσει στα 7 παιχνίδια στο πρωτάθλημα (τελευταία ήττα το 2015), με τους Μαδριλένους να κερδίζουν και τα 3 πιο πρόσφατα, όλα με ένα γκολ διαφορά! Στο 4.00 βρίσκουμε τη νίκη της Ρεάλ με ακριβώς ένα γκολ διαφορά. Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι και φέτος από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ρεάλ. Ο Γάλλος σκοράρει για 4 σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα (5 γκολ συνολικά), ενώ κόντρα στην Μπιλμπάο έχει πετύχει 16 γκολ σε 25 ματς στην καριέρα του στην Ισπανία, με την Αθλέτικ να αποτελεί τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο. Ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει ο Μπενζεμά και να κερδίσει η Ρεάλ.

Οι γηπεδούχοι ποντάρουν πολλά στην παρουσία του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο, για να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί στο ζευγάρι. Ο προπονητής της Μπιλμπάο δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 τελευταία του ματς κόντρα στη Ρεάλ, έστω κι αν όλα τα θετικά αποτελέσματα ήρθαν, όταν καθόταν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Θα καταφέρει να συνεχίσει την καλή παράδοση; Στο 2.87 ο άσος.

Γιουβέντους και Μίλαν ψάχνουν εξιλέωση

Μετά τη βαριά ήττα από τη Νάπολι, η Γιουβέντους καλείται να συνέλθει στο δύσκολο ματς με τη φορμαρισμένη Αταλάντα. Οι δυο τους έχουν μείνει στην ισοπαλία στα 7 από τα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για τη Serie A, με το Χ να προσφέρεται αυτή τη φορά στο 3.50. Από το 2017 μέχρι σήμερα, μάλιστα, κανένα άλλο ζευγάρι δεν έχει να μείνει τόσες φορές στην ισοπαλία. Τα πράγματα, πάντως, δεν είναι ποτέ καλά για την Αταλάντα, όταν ταξιδεύει στο Τορίνο, καθώς εκεί έχει πετύχει μόλις 1 νίκη στα 25 προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Γιουβέντους, γνωρίζοντας 18 φορές την ήττα, με τον άσο να βρίσκεται στο 2.10.

Μεγάλο ματς έχουμε και στη Ρώμη, όπου η Λάτσιο φιλοξενεί τη Μίλαν. Οι «ροσονέρι» προέρχονται από 2 νίκες στο ζευγάρι και θα επιχειρήσουν να φτάσουν τις 3 για πρώτη φορά μετά το 2009. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.25 το διπλό.

Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, προέρχονται από συνεχόμενες ισοπαλίες (2-2 με Ρόμα και Λέτσε) και η τελευταία φορά που «συμβιβάστηκαν» για 3 διαδοχικές αγωνιστικές στη Serie A ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018 με τον Γκατούζο στον πάγκο. Θα ισοφαριστεί εκείνη η επίδοση; Σε απόδοση 3.40 η ισοπαλία.

Τέλος, Λάτσιο και Μίλαν έχουν πετύχει φέτος από 12 γκολ στα πρώτα 15’ των αναμετρήσεών τους για το πρωτάθλημα και βρίσκονται πίσω μόνο από την Ίντερ (13) στη σχετική λίστα. Θα το επιβεβαιώσουν και στο μεταξύ τους παιχνίδι; Στο 3.10 να σημειωθεί γκολ στο ματς μέχρι το 30’.

Σέντρα με μεγάλο ματς στην Bundesliga

Καλύτερο παιχνίδι δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει η επανέναρξη της Bundesliga, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (20/01) η Λειψία υποδέχεται την Μπάγερν. Οι «Ταύροι» θέλουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο στην κορυφή, όμως έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 12 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στους Βαυαρούς στο πρωτάθλημα, ενώ δεν έχουν πανηγυρίσει σε κανένα από τα 8 πιο πρόσφατα (τελευταία τους νίκη το 2018). Το διπλό προσφέρεται στο 1.82.

🗣️ @J__Nagelsmann vor #RBLFCB: "Es ist ein wichtiges Spiel, auch tabellarisch. Leipzig ist einer der Hauptkonkurrenten. Das Spiel ist jetzt nicht wegweisend, aber wenn wir ein 9-Punkte-Polster haben sollten, wäre es gut. Wenn wir verlieren, ist der Vorsprung nicht mehr so groß." pic.twitter.com/HtF8oB19KX — FC Bayern München (@FCBayern) January 18, 2023

Κρατάμε και το ότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έφτασε τις 10 νίκες στη σειρά με την Μπάγερν σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που για τελευταία φορά στο Μόναχο είχε πετύχει ο Φλικ το φθινόπωρο του 2020, ενώ με τις 6 διαδοχικές του νίκες στην Bundesliga ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ (από τις μέρες του στη Λειψία). Αν οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, θα γράψει ιστορία (μέχρι το επόμενο ρεκόρ).

Η αναγεννημένη Λειψία, πάντως, έχει συγκεντρώσει 23 βαθμούς σε 10 ματς με τον Ρόζε στον πάγκο, επίδοση που είναι η κορυφαία σε αυτό το διάστημα στην Bundesliga (τόσους βαθμούς έχει και η Μπάγερν). Από όλους τους προπονητές του φετινού πρωταθλήματος, μάλιστα, μόνο ο νυν τεχνικός των «Ταύρων» και ο Μπο Σβένσον της Μάιντς έχουν πανηγυρίσει δύο νίκες επί της Μπάγερν. Θα καταφέρει ο Ρόζε να γίνει ο μοναδικός με 3; Στο 3.70 βρίσκουμε τον άσο.

Ώρα… De Classic στην Ολλανδία!

Μεγάλο ντέρμπι και στην Ολλανδία την Κυριακή, με τον Άγιαξ να έχει την παράδοση με το μέρος του, καθώς έχει χάσει μόλις 1 από τα 31 προηγούμενα ματς με τη Φέγενορντ στην Eredivisie! Φυσικά, αυτή η επίδοση αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του “De Classic”, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.45.

Φέτος, πάντως, οι γηπεδούχοι βρίσκονται 5 βαθμούς πιο ψηλά από τον «Αίαντα» στη βαθμολογία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2017 και θα υποδεχθεί τον Άγιαξ, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία του ματς στο πρωτάθλημα. Αυτό το σερί είναι το χειρότερο από το 1999 (τότε, σταμάτησε στα 6) και τους κάνει να αισιοδοξούν. Θα καταφέρει η Φέγενορντ να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί; Στο 2.70 βρίσκουμε τον άσο.

* Η εντυπωσιακή Νάπολι έχει πετύχει 4+ γκολ φέτος σε 5 περιπτώσεις στη Serie A, ισοφαρίζοντας ήδη τη σχετική της επίδοση από την προηγούμενη σεζόν. Στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μόνο η Μπάγερν το έχει καταφέρει περισσότερες φορές (6). Η ομάδα του Σπαλέτι, μάλιστα, κάνει 17,7 τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι στο πρωτάθλημα, επίδοση που ξανά είναι χειρότερη μόνο από της Μπάγερν (20,5). Σε απόδοση 1.75 το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ.

* Κάθε φορά που η Κρίσταλ Πάλας αγωνίζεται Σάββατο στις 19:30, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, καθώς έχει χάσει και τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα! Τελευταία της νίκη παραμένει επί της Τότεναμ τον Ιανουάριο του 2015. Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ, που δεν έχει χάσει κανένα από τα 14 τελευταία της ματς στην Premier League και ετοιμάζεται να κάνει νέο ρεκόρ, καθώς ποτέ δεν έχει φτάσει αυτό το σερί στα 15. Θα συνεχιστεί η κακή παράδοση για τους γηπεδούχους; Στο 1.90 προσφέρεται το διπλό.

* Κανένα άλλο στάδιο της Premier League δεν έχει δει λιγότερα γκολ από το Vitality της Μπόρνμουθ φέτος. Μόλις 19 τέρματα σημειώθηκαν, με τους Cherries να σκοράρουν τα 9 από αυτά (2 η χειρότερη επίδοση στην κατηγορία εντός έδρας μετά τους Γουλβς). Τώρα, θα υποδεχθούν τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει σκοράρει μόλις 2 φορές στις 9 εξόδους της. Στο 1.66 βρίσκουμε το under.

* Η Λέστερ έχει χάσει και τα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, με συνολικό σκορ 0-5. Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει χάσει 4 διαδοχικά ματς στο γήπεδό της χωρίς να σκοράρει. Θα αποφύγει το αρνητικό ρεκόρ στο παιχνίδι με την Μπράιτον; Στο 1.77 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Κανένα από τα 9 τελευταία της ματς στο Λονδίνο δεν έχει κερδίσει η Έβερτον στην Premier League, γνωρίζοντας την ήττα στα 6 από αυτά. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 10 ματς ήταν το 2018. Τότε, σταμάτησε με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, την οποία θα αντιμετωπίσει τώρα. Θα τα καταφέρουν τα «ζαχαρωτά»; Στο 2.00 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Στα 3 τελευταία ματς ανάμεσα σε Λιντς και Μπρέντφορντ στην Premier League σημειώθηκαν συνολικά 14 τέρματα! Στον πρώτο γύρο, μάλιστα, είδαμε 7 γκολ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Θα δούμε ξανά γκολ και θέαμα; Στο 1.70 το over, στο 2.70 το over 3,5.

* Τη σεζόν 2019-20 η Μάντσεστερ Σίτι είχε χάσει και τα 2 ματς στη σεζόν από τους Γουλβς. Από τότε, μετράει 5 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, με συνολικό σκορ 16-3. Σε απόδοση 2.30 ο άσος σε συνδυασμό με over 3,5.

* Έξι συνεχόμενες νίκες έχει πετύχει η Τότεναμ στην έδρα της Φούλαμ στο πρωτάθλημα. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι Spurs έχουν φτάσει στις 7 κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην κορυφαία κατηγορία (δύο φορές επί της Άστον Βίλα το 1956 και το 2012, με το δεύτερο να τρέχει ακόμα). Θα τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.15 το διπλό.

* Ούτε μία φορά δεν έχει χάσει η Βερόνα εντός έδρας από τη Λέτσε στη Serie A σε 7 αγώνες. Θα διευρύνουν το σερί τους οι γηπεδούχοι; Στο 2.37 ο άσος.

* Η τελευταία νίκη της Τορίνο στην έδρα της Φιορεντίνα στο πρωτάθλημα είχε έρθει το 1976 (1-0). Από τότε, δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά τους «βιόλα» σε 32 αναμετρήσεις! Θα συνεχίσουν το εξαιρετικό τους σερί οι γηπεδούχοι; Στο 2.05 ο άσος.

* Μόλις 2 νίκες έχει πετύχει η Ουντινέζε στις 17 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Σαμπντόρια για τη Serie A, με την τελευταία από αυτές να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2012. Θα πάρουν ξανά αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι; Στο 1.71 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Η Μόντζα έχει πάρει τους 19 από τους 21 βαθμούς της φέτος, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 16:00. Τη συγκεκριμένη ώρα έχει δώσει 8 ματς, κερδίζοντας τα 6 από αυτά και χάνοντας μόλις 1! Θα συνεχιστεί αυτή η… παράξενη παράδοση και κόντρα στη Σασουόλο; Στο 2.30 ο άσος.

* Και τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με αντίπαλο την Έμπολι έχει κερδίσει η Ίντερ, με συνολικό σκορ 20-7! Ενισχυμένη απόδοση να κερδίσουν οι «νερατζούρι» με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά αυτή τη φορά.

* Κανένα από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Σάλκε δεν έχει χάσει η Άιντραχτ, σερί που είναι το κορυφαίο της αυτή τη στιγμή απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Bundesliga. Οι «βασιλικοί μπλε», μάλιστα, δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 35 πιο πρόσφατες εξόδους τους στο πρωτάθλημα και αν δεν κερδίσουν ούτε τώρα, θα κάνουν νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga (35 είχε και η Καρλσρούη το 1981). Στο 1.38 προσφέρεται ο άσος.

* Η Στουτγκάρδη είναι η μοναδική ομάδα, που δεν έχει κρατήσει ούτε μία φορά το μηδέν εντός έδρας στην Bundesliga. Αυτό το σερί, μάλιστα, έχει φτάσει συνολικά στα 29 ματς από την προηγούμενη σεζόν και κάθε αγωνιστική αποτελεί και νέο αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μετά την αλλαγή του χρόνου από το 2018. Τώρα, υποδέχεται τη Μάιντς και σε απόδοση 2.40 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 σε συνδυασμό με g/g.

* Αήττητο σερί 18 αγώνων τρέχει η Ντόρτμουντ στο πρώτο παιχνίδι του νέου έτους στο πρωτάθλημα, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται το 2004 (0-1 από τη Σάλκε). Αυτό το σερί είναι το κορυφαίο στην κατηγορία. Τώρα, οι «κίτρινοι» ξεκινούν το 2023 με εντός έδρας ματς κόντρα στην Άουγκσμπουργκ. Ο άσος προσφέρεται στο 1.34.

* Πέντε συνεχόμενες νίκες επί της Γκλάντμπαχ έχει πετύχει η Λεβερκούζεν, σερί που είναι το κορυφαίο ανάμεσα σε όλες τις φετινές ομάδες της Bundesliga. Θα το διευρύνει; Στο 2.35 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Ατλέτικο έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία εντός έδρας επί της Βαγιαδολίδ, χωρίς να δεχθεί γκολ στα 4 πιο πρόσφατα από αυτά. Σε απόδοση 2.05 ο άσος με 0 παθητικό.

* Στις 4 από τις 5 προηγούμενες περιπτώσεις, που η Έλτσε φιλοξένησε την Οσασούνα για τη LaLiga, δεν αναδείχθηκε νικητής. Θα σημειωθεί ακόμη μία ισοπαλία φέτος; Στο 3.25 το Χ.

* Ούτε μία νίκη δεν έχει πετύχει η Αλμερία στις 15 τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την ήττα 13 φορές. Κατάφερε να πάρει ισοπαλία στην τελευταία περίπτωση (1-1 με την Κάντιθ), όμως έχει να πάρει συνεχόμενα εκτός έδρας θετικά αποτελέσματα από τον Ιανουάριο του 2015. Θα το εκμεταλλευτεί η Βαλένθια, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.60 προσφέρεται ο άσος.

