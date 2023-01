Έναν επικό τρόπο για να πλύνει τους κώνους σκέφτηκε η σύζυγος ενός προπονητή, η οποία τους έβαλε... στο πλυντήριο πιάτων.

Τι πιάτα, τι κώνοι. Σιγά τη διαφορά. Οι κώνοι της προπόνησης έπρεπε να πλυθούν και η συγκεκριμένη ευφάνταστη σύζυγος ενός ερασιτέχνη κόουτς στην Αγγλία βρήκε τη λύση. Το πλυντήριο πιάτων!

«Έτσι πλένει η γυναίκα μου τους κώνους μου, το κάνει κανένας άλλος;», έγραψε στο Twitter ο διαχειριστής του λογαριασμού του βρετανικού ποδοσφαιρικού οργανισμού.

This is how my wife washes my dirty cones for #HHTYFC GREENS U14.



Does anyone else do this? 🤣 pic.twitter.com/SjLx0o9Lyr