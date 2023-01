Ο Λούκας Πέρεθ επέστρεψε στην αγαπημένη του Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πληρώνοντας μέρος της ρήτρας και κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο του ματς.

Τι ιστορία αυτή του Λούκας Πέρεθ! Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, πρόσφατα πλήρωσε περίπου 500.000 ευρώ από τη ρήτρα του προκειμένου να γυρίσει στην ομάδα της καρδιάς του, την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και να την βοηθήσει να ξεφύγει από την τρίτη κατηγορία. Μερικές μέρες αργότερα, ο Ισπανός έκανε το νέο ντεμπούτο του με την Ντέπορ και μπόρεσε να σκοράρει δύο τέρματα, φιλώντας φυσικά το σήμα του συλλόγου κατά τον πανηγυρισμό του, και οδηγώντας στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Ουνιονίστας.

Lucas Pérez has scored on his Deportivo debut. Just to remind you, he just left Cadiz (paid from his own wages) to help his local team out in the 3rd division. Beautiful story. pic.twitter.com/BsPULJXKmJ