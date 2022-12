Παρά τις πολλαπλές διαμάχες που είχαν στο πέρασμα του χρόνου, ο Μαραντόνα και ο Πελέ είχαν μια καλή σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση, με τον Αργεντινό να έχει παραδεχθεί δημόσια ότι ο Βραζιλιάνος μύθος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών!

Μετά τον θάνατο του Πελέ, δύο από τους σπουδαιότερους παίκτες που πάτησαν το πόδι τους σε γήπεδο ποδοσφαίρου δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά μέχρι και σήμερα η συζήτηση για το ποιος ήταν καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντόνα, συνεχίζει να διχάζει τις απόψεις.

Οι δυο θρύλοι του αθλήματος, όσο ήταν εν ζωή, παρά τις πολλαπλές κόντρες που είχαν, απολάμβαναν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, μάλιστα πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Αργεντινός σούπερ σταρ εξακολουθούσε να παίζει, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιος ήταν καλύτερος, αυτός ή ο Πελέ.

Ο Μαραντόνα απάντησε χωρίς να το πολυσκεφτεί: «Όχι, όχι, ο Μαραντόνα είναι ο Μαραντόνα, ο Πελέ ήταν ο καλύτερος, εγώ είμαι απλά ένας κανονικός παίκτης... Δεν προσπαθώ να μιμηθώ τον Πελέ, όλοι ξέρουν ότι ήταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών», ήταν τα λόγια του Αργεντινού.

