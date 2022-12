UEFA για Πελέ: «Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος superstar του παιχνιδιού»

Η UEFA από την πλευρά της έκανε ένα ξεχωριστό post για τον Θρυλικό Πελέ και την ποδοσφαιρική του πορεία που μόνο αμελητέα δεν υπήρξε.

Το tweet της UEFA για τον Θρυλικό Πελέ επισημαίνει:

Απόψε ενωνόμαστε όλοι μαζί, όλοι οι φίλαθλοι για να θρηνήσουμε τον Πελέ, τον πρώτο από τους πιο μεγάλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος superstar του παιχνιδιού και έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, την άνοδό του και στο να γίνει το πιο δημοφιλές άθλημα. Αναπαύσου εν ειρήνη Πελέ.

Tonight, we join fans the world over in mourning Pelé, one of football's all-time greatest players.



He was the first global superstar of the game and played a pioneering role in football's rise to become the world's most popular sport.



Rest in peace, Pelé.