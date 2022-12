Μετά από αίτημα της οικογένειας του Πελέ η σορός του θα θα μεταφερθεί στην έδρα της Σάντος «Vila Belmiro».

Ο θρυλικός Πελέ έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο. Ο Βραζιλιάνος θρύλος λατρεύεται σε επίπεδο... Θεού από τους συμπατριώτες του και ειδικά από τους οπαδούς της Σάντος. Στην ομάδα που ξεκίνησε ο «βασιλιάς» τη μεγαλειώδη καριέρα του αγωνίστηκε για 19χρονια και συνέδεσε τον μύθο του με το κλαμπ.

Velório de Pelé será na Vila Belmiro. Santos organizou uma tenda para receber o caixão no campo após pedido dos filhos.



Enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos, com visão para a Vila.



🗞 @UOL

📸 Jorge Bispo | Ivan Storti pic.twitter.com/iuOyVLiGAE