Οι Μπαράκ Ομπάμα και Εμαμνουέλ Μακρόν είναι από τις προσωπικότητες της πολιτικής που αποχαιρέτησαν τον Πελέ.

Ο «βασιλιάς» Πελέ πέρασε στην «αιωνιότητα» με τα συλλυπητήρια μηνύματα να έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα. Ανάμεσά τους αυτά του Μπαράκ Ομπάμα και του Εμανουέλ Μακρόν, που είπαν το δικό τους «αντίο» στον Πελέ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έγραψε: «Ο Πελέ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποτέ αυτό το όμορφο παιχνίδι. Και ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές στον κόσμο, κατάλαβε τη δύναμη του αθλητισμού να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν και τον θαύμασαν».

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv