Μαραντόνα - Πελέ: Από την κόντρα του «καλύτερου», στην συνάντηση και στο ραντεβού του... παραδείσου (vid)

Το αιώνιο δίλλημα του ποδοσφαίρου με κοινό συντελεστή το «10». Ο Πελέ έφυγε για τα γήπεδα των ουρανών όπου παίζει εδώ και δύο χρόνια ο Ντιέγκο Μαράντονα και το Gazzetta σας θυμίζει την «κόντρα» και τη συνάντηση.

«Τελικά ποιος είναι καλύτερος; Ο Πελέ ή ο Μαραντόνα;». Η ερώτηση που αντηχεί σε κάθε συζήτηση στην οποία μπορεί να συμμετέχουν μικρά παιδιά μέχρι άνθρωποι που πρόλαβαν να ζήσουν και τους δύο. Απάντηση όμως, πουθενά. Οι μεν λένε Πέλε, οι δε Μαραντόνα και η κατάληξη είναι μία ατελείωτη συζήτηση με συγκρίσεις, τίτλους, ντρίμπλες και ποδοσφαιρικό υπερθέαμα.

Πρόσφατα το όνομα του Λιονέλ Μέσι μπήκε... ανάμεσά τους για αυτή την κουβέντα όμως στους δύο, τρίτος δεν χωρά που λέει και ο λαός, οπότε ο Αργεντινός αστέρας μοιάζει περισσότερο με έναν συνδετικό κρίκο των δύο κόσμων παρά για κάποιον που θα μπει... σφήνα ανάμεσά τους. Μιλάμε και για άλλη εποχή.

Ο «Βασιλιάς» λύγισε στην άνιση μάχη με τον καρκίνο και στα 82 του πήρε τον δρόμο για να συναντήσει τον «φίλο» του Ντιέγκο Μαραντόνα που έκανε το ίδιο ταξίδι πριν από δύο χρόνια. Το Gazzetta, με αφορμή αυτό, προτιμάει να μην συνεχίσει ή να βρει την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αλλά να θυμίσει μία ιστορική συνάντηση αλλά και γιατί αποτελεί ευλογία η κοινή τους παρουσία στο ποδόσφαιρο.

1970 — Pele wins World Cup with 10 G/A

1986 — Maradona wins World Cup with 10 G/A

2022 — Messi wins World Cup with 10 G/A pic.twitter.com/7icLNC3uN0 December 18, 2022

Τίτλοι, γκολ και... αστερόσκονη!

Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο ποδοσφαιριστές που έκαναν διαφορετική καριέρα, σε άλλη εποχή και με ιδιαίτερα δεδομένα. Ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο τι έχουν πετύχει ο καθένας ξεχωριστά. Ισχύει ότι ο ένας δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρώπη και ο άλλος κατέκτησε μόλις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά τίποτα δεν έχει καμία σημασία είτε το ένα είτε το άλλο, μπροστά στον τρόπο που... χάιδευαν την μπάλα στο χορτάρι.

Ως πιο... παλιός, ο Πελέ ήταν το «μαύρο διαμάντι» που έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Σάντος αλλά και της Εθνικής Βραζιλίας. Ένα μικρό αγόρι που κατάφερε να αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο της χώρας του και να τη μετατρέψει μέχρι και σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες αναπαραγωγικές ποδοσφαιρικές... μηχανές του κόσμου.

Το RSSSF τονίζει ότι ο Βραζιλιάνος αστέρας βρήκε συνολικά 1303 φορές τα αντίπαλα δίχτυα στην καριέρα του, με τη Σάντος να αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη. Κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Βραζιλίας, δύο Copa Libertadores και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα σε επίπεδο συλλόγων, όμως το αποκορύφωμα ήρθε με το εθνόσημο στο στήθος. Στα 17 του πανηγύρισε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο στη διοργάνωση του 1958 έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς να σταματάει... εκεί.

Ακολούθησε το τρόπαιο του 1962 αλλά και αυτό του 1970, έχοντας συνολικά τρεις κατακτήσεις σε τέσσερις συμμετοχές στον θεσμό, γράφοντας ιστορία στο άθλημα. Δεν αγωνίστηκε ποτέ στην Ευρώπη και η μόνη μεταγραφή του ήταν το 1975 για να πάει στις ΗΠΑ και στη Νιου Γιορκ Κόσμος όπου και τερμάτισε την τεράστια καριέρα του.

Και από εκεί πάμε στην πλευρά του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν γέμιζε με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα αλλά η ποιότητά που έβγαζε στο χορτάρι ήταν «κομμένη και ραμμένη» για ποίηση. Σε αντίθεση με τον Πελέ, ο Ντιεγκίτο δεν έμεινε σε μόνο έναν σύλλογο, παίζοντας για χάρη των Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη και Νιούελς, όμως η επιρροή που είχε στη Νάπολι, ήταν αυτή που τον άφησε ως... αποτύπωμα στην ιστορία.

Έμεινε για επτά χρόνια και μετατράπηκε στον μεγάλο ήρωα της πόλης. Είναι ο παίκτης που αναφέρεις το όνομά του και σου έρχεται ο ιταλικός σύλλογος στο μυαλό και ήταν... ξένος. Φυσικά, μετατράπηκε σε ένα σύμβολο της Αργεντινής, όπου είχε συνολικά 90 συμμετοχές με 34 γκολ αλλά και την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986. Το τελευταίο της χώρας μέχρι να το επαναλάβει ο Λιονέλ Μέσι.

Οι ατάκες- «φωτιά» που γέννησαν μία κόντρα...

Με τόσες ερωτήσεις για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, δεν γινόταν να μην επηρεάσει τις σχέσεις των δύο αθλητών. Αμφότεροι είχαν μία άτυπη κόντρα με αποκορύφωμα το βραβείο της FIFA το 2000, όταν τους έβαλε μαζί στον τίτλο του «Κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα». Οι δημόσιες τοποθετήσεις τους έδιναν και έπαιρναν, το οποίο ήταν... βούτυρο το ψωμί όσον ήθελα να δημιουργήσουν αυτή τη κόντρα.

«Ο Μαραντόνα έχει μόνο ένα πόδι και δεν είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι» έλεγε ο Πελέ. «Ο Πελέ θα πρέπει να επιστρέψει στο μουσείο» απαντούσε ο Μαραντόνα. «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις μαζί του, εξαιτίας των ηλίθιων πραγμάτων που συνεχίζει να λέει, όταν δεν παίρνει σωστά τα χάπια του» συνέχιζε ο Αργεντινός αστέρας. «Δεν θα σταματούσα με το αυτοκίνητο να πάρω τον Μαραντόνα, ακόμη και εάν τον συναντούσα μία βροχερή ημέρα», τόνιζε ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Ο αστέρας της Σάντος είχε κάνει μεγάλη επίθεση όταν ο Μαραντόνα ανέλαβε την Εθνική Αργεντινής, λέγοντας: «Αποδέχθηκε την θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, επειδή είχε ανάγκη από δουλειά και χρήματα. Είδα ότι η Αργεντινή προκρίθηκε με δυσκολία. Δεν πρόκειται όμως για λάθος του Μαραντόνα, αλλά εκείνων που τον προσέλαβαν. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά συχνά για εμένα. Θα πρέπει να με αγαπά…».

Από την άλλη πλευρά, ο θρύλος της Αργεντινής είχε αναφερθεί στο «μαύρο διαμάντι» όταν είχε αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ είναι καλύτερος του Μέσι. «Πήρε το λάθος χάπι. Αντί για χάπι ύπνου τη νύχτα, το πήρε το πρωί. Βρισκόταν σε σύγχυση και δεν ήξερε τι έλεγε. Προτείνω την επόμενη φορά, να λάβει την σωστή φαρμακευτική αγωγή πριν θελήσει να μιλήσει. Είναι ηλίθιο… Ο Νεϊμάρ είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αλλά μόνο εάν ο Μέσι είναι από έναν άλλο πλανήτη».

Το φιλί στην Ρωσία και το... όνειρο του Μαραντόνα σε τηλεοπτική εκπομπή!

Είναι γνωστό πως το ποδόσφαιρο ενώνει. Έχει συμβεί σε πολέμους, σε διαμάχες και σε ανθρώπους, οπότε δεν γινόταν να μην συμβεί στους δύο ποδοσφαιριστές που το... απογείωσαν. Στο Μουντιάλ του 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας, σε ανύποπτη στιγμή, ο Ντιέγκο Μαραντόνα συναντήθηκε με τον Πελέ ο οποίος βρισκόταν σε ειδικό αμαξίδιο λόγω των προβλημάτων υγείας.

Pele scored 1281 goals and helped Brazil to win 3 soccer world cups, now needs a wheel chair to move. This is the wheel of life. He is welcomed in 2018 FIFA World Cup by President Putin and the legendary Diego Maradona, who planted an affectionate kiss on King Pele’s forehead. pic.twitter.com/rdu6q9bwbL — Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) June 17, 2018

Ο Αργεντινός αστέρας έκανε μία αυθόρμητη κίνηση και του έδωσε ένα φιλί στο κεφάλι, δείχνοντας πως όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους, έμειναν στο παρελθόν, με τον καθένα να έχει ιδιαίτερα συναισθήματα για τον άλλον. Ωστόσο αποδείχθηκε πως δεν ήταν αυτή η μεγαλύτερη συνάντησή στη ζωή τους.

Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει viral ένα στιγμιότυπο από τηλεοπτική εκπομπή στην οποία υπήρχαν οι δύο θρύλοι και συζητούσαν για τις καριέρες τους. Κάποια στιγμή ο Ντιεγκίτο είπε στον Πελέ πως: «Είναι το όνειρό μου είναι να κάνω μερικές κεφαλιές μαζί σου», με τον Βραζιλιάνο αστέρα να αποδέχεται την πρόσκληση και εκείνη την στιγμή, λάιβ στον «αέρα» της εκπομπής, οι δύο παλαίμαχοι αντάλλαξαν μερικές κεφαλιές, προσφέροντας την απόλυτη εικόνα στους υποστηριχτές τους.

Όταν η Luis Vuitton τους... ένωσε το 2010

Μία από τις εικόνες του... αιώνα, θεωρείται αυτή του Μέσι να παίζει μία παρτίδα σκάκι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Λίγες ώρες μετά, η Luis Vuitton που επιμελήθηκε τη φωτογραφία, αποκάλυψε ότι ήταν photoshop και οι δύο αστέρες δεν είχαν βρεθεί στο συγκεκριμένο μέρος την ίδια στιγμή.

Αντιθέτως, η ίδια εταιρία είχε κάνει μία παρόμοια συνάντηση, ωστόσο τότε είχε γράψει ιστορία. Ήταν λίγο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής. Στο μαγαζί «Casa Maravillas», ο οίκος μόδας φέρνει τους Πελέ, Ντιέγκο Μαραντόνα και Ζινεντίν Ζιντάν. Τρία «10» που έχουν γράψει κάτι παραπάνω από ιστορία στο άθλημα και όλοι μαζί είχαν συνολικά πέντε τρόπαια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία φωτογραφία που έμεινε, μένει και θα μείνει στους αιώνες.