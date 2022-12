Τη συνεργασία της με τον Αργεντινό στόπερ Νικολάς Οταμέντι θέλει να ανανεώσει η Μπενφίκα, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Ίσως να μην το περίμεναν πολλοί, αλλά ο Νικολάς Οταμέντι αποτέλεσε τη σταθερά στο κέντρο της άμυνας της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής. Οι καλές του εμφανίσεις με την Αλμπισελέστε στο Μουντιάλ αλλά και τα όσα έχει ήδη προσφέρει στην Μπενφίκα φαίνεται πως έπεισαν τον πορτογαλικό σύλλογο να του κάνει πρόταση ανανέωσης.

Το τρέχον συμβόλαιο του Αργεντινού λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους Αετούς της Λισαβόνας να επιθυμούν να τον κρατήσουν στο «Ντα Λουζ» για ακόμα δύο χρόνια.

Προς το παρόν, δεν έχει επέλθει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, σίγουρο είναι ωστόσο πως ο 34χρονος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη παρά την έντονη φημολογία που τον ήθελε να επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ.

Nicolás Otamendi, potential free agent in June 2023 after fantastic World Cup. Benfica have offered new two year deal but negotiations are not advanced yet, at this stage. 🔴🇦🇷 #transfers



Been told River Plate is not an option for Otamendi who wants to continue in Europe. pic.twitter.com/0YlVzELXgB