Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπενφίκα έμεινε στο 0-0 με την Τοντέλα.

Έμεινε στη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης η Μπενφίκα, που λίγες μέρες μετά την απίθανη πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, έμεινε στο 0-0 με την Τοντέλα εκτός έδρας και παράλληλα στο -5 από την πρώτη δυάδα στη βαθμολογία της Primeira Liga.

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, που αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε την υπεροχή αλλά δυνατούσε να τη μετουσιώσει σε γκολ, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε μία απροσδόκητη ισοπαλία χωρίς τέρματα και να προσγειωθεί απότομα στην πραγματικότητα.

Η γκέλα αυτή θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του συνόλου του Ζοσέ Μουρίνιο στο Champions League της επόμενης σεζόν, καθώς η διαφορά από Πόρτο αλλά και Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι σημαντική και οι Αετοί ενδέχεται να... βολευτούν με το Europa την επόμενη σεζόν.