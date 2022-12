Το… τανγκό Μέσι και Μπαπέ

Τα προημιτελικά του Μουντιάλ ξεκινούν με την καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ και τα κορυφαία στοιχεία, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Η Αργεντινή αποκλείεται μόνο από Ευρωπαίους

* Η Ολλανδία έχει χάσει μόλις 1 από τα 9 τελευταία της ματς από την Αργεντινή σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η ήττα είχε έρθει στον τελικό του Μουντιάλ το 1978. Από τότε, οι «Οράνιε» μετράνε 4 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στη δεύτερη περίπτωση, πάντως, πάντα γνώριζαν την ήττα στα πέναλτι από τους Αργεντινούς, κάτι που για τελευταία φορά συνέβη στον ημιτελικό της διοργάνωσης το 2014. Σε απόδοση 10.00 να προκριθεί ξανά η Αργεντινή στη διαδικασία των πέναλτι.

* Το 1930 η Αργεντινή ηττήθηκε στον τελικό από την Ουρουγουάη. Από τότε, και οι 9 φορές που έχασε στα νοκ άουτ (συμπεριλαμβανομένων και των τελικών) ήταν κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ολλανδία, που αναδείχθηκε νικήτρια στο ζευγάρι στα προημιτελικά το 1998 (νίκη με 2-1). Θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση; Στο 3.50 ο άσος. Κρατάμε και ότι ο Λουίς Φαν Χάαλ παραμένει αήττητος σε 11 ματς στο Μουντιάλ (8 νίκες, 3 ισοπαλίες) και τώρα, αν η ομάδα του αποφύγει και πάλι την ήττα, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης, που ανήκει στον Λουίζ Φελίπε Σκολάρι με 12 παιχνίδια.

* Οι Ολλανδοί, μάλιστα, έχουν πάρει την πρόκριση και στις 3 τελευταίες περιπτώσεις, που έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ (1998, 2010, 2014), με την τελευταία τους ήττα να έρχεται το 1994 από τη Βραζιλία. Στο 2.30 να προκριθούν και πάλι επί της Αργεντινής, όπως έκαναν το 2014.

* Μπορεί η Αργεντινή να έχει αποκλειστεί στις 3 από τις 4 τελευταίες φορές, που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όμως στην πιο πρόσφατη απέκλεισε το Βέλγιο το 2014. Σε κάθε περίπτωση, μάλιστα, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, έφτασε μέχρι τον τελικό (1986, 1990, 2014). Στο 2.15 βρίσκουμε το διπλό, στο 3.25 να φτάσει η Αργεντινή μέχρι τον τελικό.

* Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε επιτέλους το πρώτο του γκολ σε νοκ άουτ φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου (κόντρα στην Αυστραλία). Βρίσκεται μόνο ένα τέρμα πίσω από τον μεγάλο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, που είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Αργεντινής στη διοργάνωση με 10 γκολ. Θα σκοράρει ξανά ο αρχηγός της Albiceleste; Στο 2.50 να βρει δίχτυα ο Μέσι οποιαδήποτε στιγμή.

6 - Julián Álvarez is the sixth player to score in each of his first two World Cup starts for Argentina, and the first to do so since Hernán Crespo in 2006. Araña. pic.twitter.com/yUyNLeDdty — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2022

* Ο Χούλιαν Άλβαρες έχει σκοράρει και στα 2 τελευταία του ματς ως βασικός στο Μουντιάλ και θέτει ξανά σοβαρή υποψηφιότητα να ξεκινήσει κόντρα στην Ολλανδία. Μόνο 3 παίκτες στην ιστορία της Αργεντινής κατάφεραν να βρουν δίχτυα στα 3 πρώτα τους ματς στη διοργάνωση ως βασικοί: ο Σταμπίλε το 1930, ο Κορμπάτα το 1958 και ο Κρέσπο το 2006. Αν μπει σε αυτή τη λίστα ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, τότε σε ηλικία 22 ετών και 312 ημερών, θα γίνει συνολικά ο πρώτος που το καταφέρει σε Μουντιάλ μετά τον Τεόφιλο Κουμπίγιας το 1970. Σε απόδοση 3.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Άλβαρες.

Μόνο νίκες με βασικό τον Μπαπέ!

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Γαλλία στα 8 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο την Αγγλία σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας 5 φορές στη νίκη. Η μοναδική της ήττα είχε έρθει σε ένα φιλικό τον Νοέμβριο του 2015 (με 2-0). Αυτή θα είναι η πρώτη τους αναμέτρηση έπειτα από τη φιλική νίκη των Γάλλων με 3-2 τον Ιούνιο του 2017. Θα διευρύνουν το καλό τους σερί οι «τρικολόρ»; Στο 2.35 το διπλό.

* Η Αγγλία έχει αποκλειστεί στις 6 από τις 8 τελευταίες περιπτώσεις, που αντιμετώπισε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα σε νοκ άουτ φάση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει προκριθεί σε ανάλογη περίπτωση στις 8 από τις 10 τελευταίες φορές, που βρέθηκε απέναντι σε άλλη ομάδα από την Ευρώπη. Στο 1.70 βρίσκουμε την πρόκριση της Γαλλίας.

8 #FIFAWorldCup goals at the age of 23...



Generational 🌟 pic.twitter.com/sV1n1PTikx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022

* Η Αγγλία κέρδισε τα 2 προηγούμενα παιχνίδια της στο τουρνουά και τώρα ψάχνει την 3η συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά μετά το 1990. Τότε, μάλιστα, αυτή η 3η νίκη είχε έρθει στα προημιτελικά! Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.00 προσφέρεται ο άσος. Αν τα καταφέρουν οι Άγγλοι, τότε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα γίνει ο πρώτος Άγγλος τεχνικός, που οδηγεί τα «Λιοντάρια» σε συνεχόμενες προκρίσεις στα ημιτελικά. Οι άλλες δύο παρουσίες τους στους «4», πριν το 2008, είχαν έρθει το 1966 και το 1990.

* Κάθε φορά που ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ξεκινήσει ως βασικός σε μεγάλη διοργάνωση (Euro & Μουντιάλ), η Γαλλία δεν έχει ηττηθεί ούτε μία φορά (σε 13 παιχνίδια)! Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι «τρικολόρ» έχουν πετύχει το απόλυτο με 9 νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ο επιθετικός της Παρί έχει σκοράρει 9 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ σε αυτά τα 13 παιχνίδια. Σε απόδοση 3.50 να σκοράρει ο Μπαπέ και να οδηγήσει τη Γαλλία στη νίκη.

8 - Which players have been involved in the most goal-ending sequences in open play at the 2022 World Cup? Midas. pic.twitter.com/yX1ubBgqQ3 — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2022

* Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει ήδη πετύχει 3 γκολ για τη Γαλλία στη φετινή διοργάνωση, είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής, ενώ τώρα θα επιχειρήσει να γίνει ο γηραιότερος σκόρερ (σε ηλικία 36+), που σκοράρει 4 γκολ μετά τον Ροζέ Μιλά (4 γκολ για το Καμερούν σε ηλικία 38 ετών το 1990). Στο 3.00 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Ζιρού.

* Τέλος, ο Χάρι Κέιν κατάφερε επιτέλους να… ανοίξει λογαριασμό στη φετινή διοργάνωση (σκόραρε με τη Σενεγάλη) και βρίσκεται πίσω μόνο ένα γκολ από τον Γουέιν Ρούνεϊ στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ της Αγγλίας (52 ο πρώτος, 53 ο δεύτερος). Από αυτά τα 52 γκολ του επιθετικού της Τότεναμ, τα 11 έχουν έρθει σε Μουντιάλ (7) και Euro (4). Θα σκοράρει και πάλι ο Κέιν; Στο 2.50 να βρει δίχτυα κόντρα στη Γαλλία οποιαδήποτε στιγμή.

Η Κροατία των πέναλτι και ο Ριτσάρλισον των ρεκόρ

* Στα τελικά των μεγάλων διοργανώσεων (Euro & Μουντιάλ), τα 7 από τα 8 τελευταία ματς της Κροατίας στα νοκ άουτ έχουν κριθεί είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι! Η μοναδική εξαίρεση ήταν η ήττα από τη Γαλλία (4-2) στον τελικό το 2018. Οι Κροάτες, μάλιστα, έχουν πάρει την πρόκριση και στις 4 τελευταίες ανάλογες περιπτώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κερδίζοντας στα πέναλτι στις 3 από αυτές. Στο 3.10 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Τα 10 γκολ έχει φτάσει ο Ριτσάρλισον στις 9 τελευταία τους εμφανίσεις με τη Βραζιλία μέχρι τώρα στο 2022, σκοράροντας 4 τέρματα περισσότερα σε σχέση με κάθε άλλον παίκτη της Σελεσάο σε αυτό το διάστημα. Τώρα, μπορεί να γίνει μόλις ο 8ος Βραζιλιάνος στην ιστορία, που σκοράρει 4+ γκολ σε ένα Μουντιάλ, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει ο Νεϊμάρ το 2014. Θα τα καταφέρει; Στο 2.40 να βρει δίχτυα ο Ριτσάρλισον οποιαδήποτε στιγμή κόντρα στην Κροατία.

10/10 - Richarlison has scored as many goals (10) in nine appearances for Brazil this year as he has in 37 appearances for Everton and Spurs. Possessed. pic.twitter.com/M45islBxIA — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022

* Κάθε φορά που η Βραζιλία βρίσκει απέναντί της ομάδες από την Ευρώπη, από το 2002 και μετά, γνωρίζει κάθε φορά τον αποκλεισμό. Στα 3 τελευταίες περιπτώσεις, μάλιστα, που αντιμετώπισε ευρωπαϊκή ομάδα στα προημιτελικά, αποκλείστηκε από Γαλλία (2006), Ολλανδία (2010) και Βέλγιο (2018). Θα συνεχιστεί η παράδοση, με την Κροατία να κάνει την έκπληξη; Στο 4.80 προσφέρεται η πρόκριση των Κροατών.

* Η Κροατία δέχθηκε το πρώτο γκολ στα 6 από τα 8 τελευταία της ματς στο Μουντιάλ, με τις μοναδικές εξαιρέσεις να αποτελούν τα δύο 0-0 κόντρα σε Μαρόκο και Βέλγιο φέτος. Στο 2.05 η απόδοση να κερδίσει η Βραζιλία το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Πάντα στους «4» η Πορτογαλία

* Αυτή είναι η 3η φορά που η Πορτογαλία φτάνει μέχρι τα προημιτελικά. Και στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις στην ιστορία της, το 1966 και το 2006, κατάφερε να φτάσει μέχρι τους «4». Θα πάρει ξανά την πρόκριση; Στο 1.66 βρίσκουμε το διπλό.

* Το Μαρόκο θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη αφρικανική ομάδα, που προκρίνεται στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Και οι 3 προηγούμενες που έφτασαν μέχρι τους «8» γνώρισαν τον αποκλεισμό: το Καμερούν το 1990, η Σενεγάλη το 2002 και η Γκάνα το 2010. Οι Μαροκινοί φτάνουν στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, τρέχοντας αήττητο σερί 5 αγώνων στη διοργάνωση, που είναι και το κορυφαίο στην ιστορία τους. Θα καταφέρουν να κάνουν ακόμα μία έκπληξη; Στο 2.15 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

1 - Morocco coach Walid Regragui has become the first ever African manager to reach the World Cup quarter-finals. Pioneer. #MORSPA pic.twitter.com/3tLWzvuOff — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2022

* Τα 12 γκολ της Πορτογαλίας στο φετινό τουρνουά αποτελούν τη 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία της, καθώς μόνο το 1966 είχε πετύχει περισσότερα (17). Τα έχουν πετύχει, μάλιστα, 8 διαφορετικοί παίκτες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Στο 2.05 το over στο ματς με το Μαρόκο.

* Η επίθεση των Πορτογάλων, πάντως, θα έχει δύσκολο έργο μπροστά της, καθώς το Μαρόκο έχει κρατήσει 3 φορές το μηδέν στα 4 παιχνίδια του στη φετινή διοργάνωση. Είναι ήδη η κορυφαία επίδοση οποιασδήποτε αφρικανικής ομάδας και συνολικά, αν δεν δεχθεί γκολ ούτε τώρα, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της Νιγηρίας, που δεν έχει δεχθεί γκολ σε 7 παιχνίδια στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Στο 4.40 να κρατήσει ξανά το μηδέν κόντρα στην Πορτογαλία το Μαρόκο.

3 - Gonçalo Ramos is the first player to score a hat-trick on his first #FIFAWorldCup start since Miroslav Klose for Germany in 2002. Midas. pic.twitter.com/AN976d87hP — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022

* Ο Γκονσάλο Ράμος ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Ελβετία και έγινε ο πρώτος παίκτες, που κάνει χατ τρικ στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον Κλόζε (το 2002). Έχει ήδη 3 γκολ σε μόλις 74’ συμμετοχής στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο ψάχνει ακόμα το πρώτο του τέρμα εκτός της φάσης των ομίλων στην καριέρα του! Σε απόδοση 2.60 να σκοράρει ο Ράμος οποιαδήποτε στιγμή στο ματς με το Μαρόκο, στο 2.30 να βρει δίχτυα ο Κριστιάνο Ρονάλντο οποιαδήποτε στιγμή.

