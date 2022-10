Ο Χάμες λατρεύει το NBA και το NBA τον Χάμες

Ο Τζίμι Μπάλτερ δεν είναι ο μόνος από τον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ που αποθεώνει τον Χάμες, με τον Κολομβιανό να έχει μία ιδιαίτερη αγάπη για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Χάμες Ροντρίγκες έχει μία ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ και δη το NBA.

Δεν χάνει ευκαιρία μάλιστα να παρακολουθεί ματς από κοντά όταν του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του. Τελευταία φορά εθεάθη στα περσινά play off, όπου παρακολούθησε τον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, για τα ημιτελικά της ανατολικής Περιφέρειας.

Εκεί είδε και τον… φίλο του, Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος τα ξημερώματα τον αποθέωσε, ποστάροντας μία φωτογραφία του Κολομβιανού με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Δεν ήταν και η μόνη φορά που είδε από κοντά τους Χιτ καθώς το ίδιο έπραξε και προ οκταετίας με την big-3 των Μαϊάμι Χιτ (Λεμπρόν, Μπος, Γουέιντ), αλλά και το 2021, όταν και άρχισε η φιλία του με τον Μπάτλερ, ο οποίος όπως φαίνεται παρακολουθεί την πορεία του Χάμες στον Ολυμπιακό

Ο Κολομβιανός έχει δει ουκ ολίγα ματς στο ΝΒΑ και μάλιστα δεν χάνει ευκαιρία να ποστάρει στα σόσιαλ φωτογραφίες είτε με παίκτες, είτε με φανέλες ομάδων.

Ακόμη κι όταν δεν έχει την πολυτέλεια να πάει να δει ματς, φροντίζει να... παίζει ο ίδιος καθώς έχει ιδιαίτερο πάθος για το άθλημα.

Which @NBA team could use

soccer star James Rodriguez right now?



IG/jamesrodriguez10) pic.twitter.com/uan3ashdmQ