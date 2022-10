Τσάρλτον-Ιπσουιτς 2-2 στο 90', 4-4 τελικό ! (vid)

Στην αναμέτρηση της League One σημειώθηκαν τέσσερα γκολ στις καθυστερήσεις και το 2-2 έγινε 4-4 σε περίπου 10 λεπτά!

Ενα «τρελό» ματς έγινε απόψε (29/10) στο Λονδίνο όπου Τσάρλτον και Ιπσουιτς αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4, στο πλαίσιο της League One. Το «τρελό» όμως δεν... πάει στα οκτώ γκολ που σημειώθηκαν, αλλά επειδή τα τέσσερα επιτεύχθηκαν στις καθυστερήσεις όπου και... έσπασαν καρδιές.

Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε στο 2-2 και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα στο 90'+1' με τον Λαντάπο και στο 90'+4' με τον Σαμ Μόρσι, εξέλιξη που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη (2-4). Ομως οι γηπεδούχοι δεν είχαν ακόμη πει την τελευταία τους λέξη, καθώς στο 90'+6' μείωσαν με τον Τόμας και στο 90'+9' έφεραν εκ νέου τον αγώνα στα ίσα!

Μάλιστα μετά την αναμέτρηση οι σκόρερ της Τσάρλτον βγήκαν από τα αποδυτήρια και γνώρισαν την αποθέωση από την εξέδρα.

😅 A double tunnel jump from our two stoppage-time scorers!



🔴⚪️ #cafc pic.twitter.com/Rrqm5w1rB7