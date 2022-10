Η Μπόκα Τζούνιορς πανηγύρισε το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη δραματική τελευταία αγωνιστική, χάρη σε ανατροπή που πέτυχε η μεγάλη αντίπαλός της, Ρίβερ Πλέιτ στο φινάλε κόντρα στη 2η της κατάταξης, Ρασίνγκ!

Είναι το απόλυτο ντέρμπι της λατινικής Αμερικής, ένα από τα πιο ξακουστά και με τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα στον πλανήτη, το «Superclasico». Αυτή τη φορά, όμως, η Ρίβερ Πλέιτ έκανε «δώρο» στη μεγάλη της αντίπαλο το πρωτάθλημα!

Η Μπόκα Τζούνιορς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αργεντινής για 35η φορά στην ιστορία της και το οφείλει στους Μιλιονάριος, οι οποίοι έφυγαν νικητές με ανατροπή στο φινάλε επί της 2ης στην κατάταξη, Ρασίνγκ (1-2) και επανέφεραν στο... νήμα τους Σενέισες στην κορυφή!

Η ομάδα του Ούγκο Ιμπάρα χρειαζόταν τη νίκη απέναντι στη μεγάλη αντίπαλο της Ρασίνγκ, Ιντεπεντιέντε στο «Μπομπονέρα», κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 0-1 χάρη σε γκολ των Γκιγιέρμο Φερνάντες (34') και Βίγια Κάνο (50'), αλλά ισοφαρίστηκε εκ νέου από τον Βαγιέχο στο 81' και μέχρι το 90' δεν μπορούσε να βρει απάντηση.

Για καλή της τύχη, όμως, δευτερόλεπτα νωρίτερα η Ρασίνγκ που προηγούταν από το 56', δέχθηκε επίσης την ισοφάριση από τη Ρίβερ με γκολ του Μπόρχα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, τα επόμενα λεπτά ακολούθησε δραματικό φινάλε. Στο 90', η Ρασίνγκ άγγιξε το 2-1 που θα την έφερνε αγκαλιά με τον τίτλο, αλλά ο Γκαλβάν στιγματίστηκε ως «μοιραίος» αφού νικήθηκε σε εκτέλεση πέναλτι από τον πρώην διεθνή κίπερ της Αλμπισελέστε, Φράνκο Αρμάνι.

🇦🇷Jonathan Galvan had this penalty in the 89th minute to win Argentina's Primera Division title for Racing Club...pic.twitter.com/PuoRNNDpg9