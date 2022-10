Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ηττήθηκε με 1-0 από τη Βαρζίμ της τρίτης κατηγορίας και αποκλείστηκε από το Κύπελλο Πορτογαλίας. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά βασικός ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.

Θύμα έκπληξης έπεσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τα Λιοντάρια έχασαν με 1-0 από τη Βαρζίμ της τρίτης κατηγορίας, εκτός έδρας και αποκλείστηκαν από τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Το ματς κρίθηκε από μια στατική φάση στο 70', στην οποία ο Ζοάο Φαρία κέρδισε την κεφαλιά και πέτυχε το γκολ που έκρινε την πρόκριση.

O Ρούμπεν Αμορίμ ξεκίνησε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα των Πορτογάλων τον διεθνή Έλληνα χαφ, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος έπαιξε για ένα ημίχρονο.

🏆 | CUP UPSET!



Third division outfit Varzim have knocked Sporting CP out of the Taça de Portugal!



João Faria’s goal in the 70th minute was the difference between the two sides.



They’ll be partying long into the night!



pic.twitter.com/4lN0Wc4cmm