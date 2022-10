Σουρεάλ σκηνικό στο Χαλ - Μπέρμιγχαμ, καθυστέρηση στο ματς επειδή τα τέρματα ήταν πολύ ψηλά.

Απίστευτα πράγματα στο Χάλ - Μπέρμιγχαμ στην Championship εκεί όπου η αναμέτρηση καθυστέρησε να ξεκινήσει επειδή τα τέρματα ήταν... πολύ ψηλά. Έτσι, τεχνικοί αναγκάστηκαν να τα κόψουν προκειμένου το ματς να αρχίσει.

Hull v Birmingham has been delayed because the goals are too big and are being “sawed shorter”.



No, really…



pic.twitter.com/S1dU1Xt1yZ