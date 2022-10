O 40χρονος Αντεμπάγιο Ακινφέβα τον προηγούμενο Μάιο κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και πλέον ετοιμάζεται για επαγγελματική καριέρα στην πάλη.

O Αντεμπάγιο Ακινφέβα για χρόνια ήταν μια «cult» φιγούρα για τις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τον περασμένο Μάιο ο Άγγλος σέντερ φορ έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Γουικόμπ για τα playoffs ανόδου της League One, η ομάδα του ηττήθηκε με 2-0 στο Γουέμπλεϊ από τη Σάντερλαντ και ο 40χρονος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Πέντε μήνες μετά το τελευταίο του παιχνίδι ο Ακινφέβα είναι έτοιμος για τη νέα του καριέρα στην... πάλη! Ο θηριώδης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προπονήθηκε το καλοκαίρι με τον Ιρλανδό σταρ του WWE, Σέιμους και πλέον είναι έτοιμος για τον πρώτο του αγώνα στις 23 Οκτωβρίου. Ο 40χρονος αθλητής θα συμμετάσχει σε αγώνα ως παρτενέρ του Άντονι Ογκόγκο κόντρα στον Μαλίκ και τον Κυπριοβρετανό Κώστα Κωνσταντίνο. Αρκετοί θαυμαστές του Ακινφέβα στο Νησί εκφράζουν στα Social Media την ανυπομονησία τους για να τον δουν και πάλι να αγωνίζεται, αυτή τη φορά όμως σε νέο άθλημα

