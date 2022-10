Απίστευτη εκτέλεση πέναλτι με...κωλοτούμπα στη Ρωσία (vid)

Τρομερή έμπνευση από τον Νορίκ Αβνταλιάν ο οποίος, για δεύτερη φορά στην όχι και τόσο ξακουστή καριέρα του, σκόραρε πέναλτι με κωλοτούμπα.

Τον λένε Νορίκ Αβνταλιάν και όχι... Πανένκα. Ίσως όμως στο μέλλον και το δικό του όνομα να "βαφτίσει" έναν χαρακτηριστικό τρόπο εκτέλεσης πέναλτι. Φυσικά αυτό θα συμβεί μόνο αν βρεθεί κάποιος το ίδιο τολμηρός με εκείνον, ώστε να δοκιμάσει να σουτάρει από την άσπρη βούλα με... ανάποδη κωλοτούμπα. Η απίστευτη αυτή στιγμή από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ρωσίας, καθόλου άδικα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G