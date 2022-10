Ο 21χρονος Ελληνοκαναδός μπακ, Θέμης Αντώνογλου πέτυχε απίθανο γκολ στις ΗΠΑ με τη φανέλα της β' ομάδας της Τορόντο FC, «σκάβοντας» την μπάλα από τη σέντρα!

Υποψήφιο για γκολ της χρονιάς στις ΗΠΑ ήταν αυτό που πέτυχε ο Θέμης Αντώνογλου, με τη β' ομάδα της Τορόντο FC. Ο λόγος για τον 21χρονο αριστερό οπισθοφύλακα, γεννημένο στο Οντάριο και με ελληνική καταγωγή, ο οποίος άφησε άφωνους άπαντες στο ματς της ομάδας του κόντρα στην Κολούμπους Κρου σκοράροντας από τη σέντρα!

Ο Αντώνογλου ήταν ο πρωταγωνιστής στον ημιτελικό των playoffs του MLS Next Pro, καθώς στο 90+3' έστειλε το ματς στην παράταση με απευθείας χτύπημα φάουλ! Το αποκορύφωμα, όμως, ήρθε στο τέταρτο λεπτό της παράτασης, όταν έφυγε στην αντεπίθεση από την περιοχή του και από το ύψος της σέντρα «κρέμασε» τον αντίπαλο κίπερ, γράφοντας με εκθαμβωτικό τρόπο το 3-2 υπέρ της Τορόντο. Η ομάδα του Καναδά, ωστόσο, υπέστη την ανατροπή και ηττήθηκε τελικά με 4-3.

Δείτε τα δύο εκπληκτικά γκολ του 21χρονου Ελληνοκαναδού:

ANTONOGLOU OH MY 😱😱😱@TorontoFCII take the lead off of a spectacular half-field chip from Themi Antonoglou! pic.twitter.com/hHfjVvnEwI