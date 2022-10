O Ζέκα τραυματίστηκε στο γόνατο του στο παιχνίδι της Κοπεγχάγης με την Άρχους, αποχώρησε με φορείο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα.

Σοκαριστική ατυχία για τον Ζέκα. Μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη ρήξη χιαστού που υπέστη στις 3 Οκτωβρίου του 2021 ο διεθνής με την Εθνική μέσος τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο του και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι αισιόδοξες...

Mine tanker går til Zeca 🥺❤️💙 Han har kæmpet så bravt for at komme tilbage og har fortsat hvor han slap. Han fortjener ikke en alvorlig skade. Jeg håber inderligt at vi slipper med skrækken 🙏🏻 #fcklive #sldk pic.twitter.com/1fQfAF2ZMW