Ζει το όνειρο του Champions League για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ηλικία 34 ετών και κατάφερε να γίνει MVP του αγώνα κόντρα στη Σεβίλλη. Ο Ζέκα έχει αφήσει πίσω τον σοβαρό τραυματισμό του, δηλώνει παρών για τις νέες προκλήσεις και το συμβόλαιό του, ανοίγει το γνωστό... παραθυράκι της Ελλάδας.

4 Οκτωβρίου του 2021. «Σε αυτήν την ηλικία, γεμίζεις με ερωτήσεις μετά από τέτοιο τραυματισμό. Αν θα γυρίσω καλά, αν θα μπορώ να παίξω όπως πριν, αν θα είμαι στο 100%. Έχω στο μυαλό μου αν θα κάνω τα ίδια. Δεν είναι εύκολο, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αλλά να έχω θετική αύρα και να γυρίσω δυνατός». Όλες αυτές τις λέξεις πέρασαν μπροστά από τα μάτια του όταν κατάλαβε πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Η παραπάνω ημερομηνία δεν είναι τυχαία. Τότε ήταν που οι εξετάσεις έβγαλαν πως ο Ζέκα είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ματς με τη Βίμποργκ λίγες ώρες πριν. Η σεζόν είχε χαθεί και ο διεθνής χαφ πάλευε για να μπορέσει να ξαναπατήσει στο χορτάρι. Να παίξει πάλι το ποδόσφαιρο που αγαπούσε.

288 μέρες μετά η στήριξη της Κοπεγχάγης, η πίστη η δική του και πάνω από όλα, αυτό πάθος για το ποδόσφαιρο, τον έφεραν πίσω στα γήπεδα. Στις 18 Ιουλίου του 2022 το πρώτο 45λεπτο στο φιλικό κόντρα στην Άμαγκερ μπορεί να ήταν... αδιάφορο για τους οπαδούς των Δανών, αλλά για τον Ζέκα, ήταν η μεγάλη του στιγμή. Η επιστροφή. Η ώρα που πάτησε ξανά στον αγωνιστικό χώρο.

Και φτάνουμε στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Στη Δανία το πρωτάθλημα βρίσκεται στην 10η αγωνιστική ενώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη δύο ματς στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο 34χρονος χαφ έχει παίξει τα εννιά από τα 14 παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του στη σεζόν και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι.

Imagine taking home your first #UCL 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙼𝚊𝚝𝚌𝚑 💫 at the age of 34 🙌🏼#fcklive #copenhagen #fcksfc pic.twitter.com/EmJd25ZMsK