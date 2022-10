Ο πρώην τεχνικός του Ατρόμητου και του ΟΦΗ, Ρικάρντο Σα Πίντο... τρελάθηκε μετά την αποβολή του σε ματς της Εστεγκλάλ με την Γκολ Γκοχάρ, επιτέθηκε κατά διαιτητών και μελών της αντίπαλης ομάδας, ενώ πέντε άτομα προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Ποιος είδε τον Ρικάρντο Σα Πίντο και δεν τον φοβήθηκε; Ο πρώην τεχνικός του Ατρόμητου και του ΟΦΗ εργάζεται πλέον στο Ιράν για λογαριασμό της Εστεγκλάλ και έγινε viral για την «έκρηξη» του μετά την αποβολή του σε εκτός έδρας ματς με την Γκολ Γκοχάρ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός... τρελάθηκε με την απόφαση του διαιτητή, προσπάθησε να του επιτεθεί και εν συνεχεία κινήθηκε εξαγριωμένος κατά μελών του επιτελείου των αντιπάλων του. Πέντε άτομα έτρεξαν γύρω του και προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Εν τέλει η ομάδα του Σα Πίντο πήρε τη νίκη με 2-1 χάρη σε πέναλτι στο 90+8'.

Raging Ricardo Sá Pinto sent off during touchline row with Gol Gohar staff. His team (Esteghlal FC) won the match 2-1. pic.twitter.com/Cq5z2jVQv2