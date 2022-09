O 19χρονος Βραζιλιάνος σέντερ φορ, Βέρτον, πήρε... προαγωγή από την U-20 της Φλαμένγκο στην πρώτη ομάδα και οι νέοι του συμπαίκτες τον «υποδέχτηκαν» κάνοντας του ένα απίστευτο κούρεμα.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος Βέρτον ζει το όνειρο του, καθώς κέρδισε την προαγωγή του από την U-20 της Φλαμένγκο στην πρώτη ομάδα και πλέον είναι ποδοσφαιριστής ανδρικού επιπέδου σε μια ιστορική ομάδα της πατρίδας του.

Οι νέοι συμπαίκτες του 19χρονου σέντερ φορ τον υποδέχτηκαν στα αποδυτήρια τους με ένα απίστευτο «πείραγμα», καθώς του έκαναν ένα «ιδιαίτερο» κούρεμα, αφού τον... ξύρισαν στο κέντρο του κεφαλιού αλλά άφησαν απείραχτα τα υπόλοιπα με το αποτέλεσμα να είναι αρκετά αστείο.

