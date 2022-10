Τζιάνι Ινφαντίνο για τραγωδία στην Ινδονησία: «Αυτή είναι μία σκοτεινή μέρα για το ποδόσφαιρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησε σε επίσημη δήλωση για την τραγωδία που συνέβη στην Ινδονησία στέλνοντας τα συλλυπητήριά του και χαρακτηρίζοντας την σημερινή μέρα ως «σκοτεινή» για το ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έκανε λόγο για τεράστιο σοκ σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Ινδονησία το βράδυ του Σαββάτου (01/10) ενώ τόνισε πως αυτή είναι μία σκοτεινή μέρα για το ποδόσφαιρο. Στην συνέχεια εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τις οικογένειες των θυματών που έχασαν την ζωή τους εκεί και επεσήμανε πως οι σκέψεις όλων είναι μαζί με το κράτος και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ινδονησίας αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικά η δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο:

«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μετά τα τραγικά συμβάντα που έλαβαν χώρα στην Ινδονησία, στο τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Αρέμα και την Περσεμπάγια Σουραμπάγια στο στάδιο Καντζουρουχάν. Αυτή είναι μια μαύρη ημέρα για όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και μια τραγωδία πέρα από κάθε κατανόηση. Εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Μαζί με τη FIFA και την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, όλες οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, αυτούς που έχουν τραυματιστεί, μαζί με τον λαό της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ινδονησίας και την Ινδονησιακή Ποδοσφαιρική Λίγκα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

